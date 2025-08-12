How to Avoid Heart Attack: ఈ ఒక్క పని చేస్తే…హార్ట్ ఎటాక్ రాకుండా రివర్స్ చేయొచ్చు..

Heart Attack Control
ప్రస్తుతం చిన్న వయసు వారి దగ్గర నుంచి పెద్దవయసు వారి వరకు గుండె వ్యాధులు ఎక్కువవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హార్ట్ అటాక్స్ ఎక్కువమందికి వస్తున్నాయి. అయితే హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చే పది సంవత్సరాల ముందే మన శరీరం మనకు సిగ్నల్స్ పంపిస్తుంది అంటూ ఈమధ్య ఒక సర్వే తెలియజేసింది..
గుండెపోటు ..ఈమధ్య చిన్న వయసు వారి దగ్గర నుంచి పెద్ద వయసు వారి వరకు అందరికీ వస్తోంది. అసలు ఈ సమస్య ఎందుకు వస్తోంది అనేది కూడా.. ఎంతోమందికి అర్థమవ్వటం లేదు.
ఈ క్రమంలో ఒక సర్వే గుండెపోటు వచ్చేదానికి 10 సంవత్సరాల ముందే మన శరీరానికి కొన్ని సిగ్నల్స్ అందుతాయి అని తేల్చింది. అదేమిటి అంటే హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చేదానికి 10 నుంచి 12 సంవత్సరాల ముందు నుంచే మనకు ఆక్టివ్నెస్.. అంతే హుషారుగా ఉండటం.. తగ్గుతూ వస్తుందంట.
కానీ కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం వల్ల హార్ట్ ఎటాక్ నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోవచ్చు అని కూడా ఈ సర్వే తెలియజేసింది.
ఇంతకీ గుండెజబ్బుల బారిన పడకుండా ఉండాలి అంటే మనం చేయాల్సింది కేవలం చిన్న మార్పు మాత్రమే అంట. అదేమిటి అంటే మనం రోజుకు కనీసం ఒక అరగంట నుంచి ఒక గంట వరకు ఏదో ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయాలి.
ఇక అంతేకాకుండా మన లైఫ్ స్టైల్ లో కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటూ రావాలి. అనగా బయట ఫుడ్ తినకుండా ఇంట్లోనే ఏదైనా తయారు చేసుకొని తినడం ఉత్తమం. ఈ రెండు మార్పులు చేసుకుంటే చాలంట.. గుండె జబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అది కాస్త దూరం అవుతుంది అని ఈ సర్వే తేల్చింది.