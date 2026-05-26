Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Tatkal Ticket: తత్కాల్ బుకింగ్‌లో రైల్వే కొత్త రూల్.. ఇక లైన్లలో నిలబడే తిప్పలు లేవు!

Tatkal Ticket: తత్కాల్ బుకింగ్‌లో రైల్వే కొత్త రూల్.. ఇక లైన్లలో నిలబడే తిప్పలు లేవు!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 26, 2026, 04:35 PM IST|Updated: May 26, 2026, 04:35 PM IST

Now Tatkal Ticket Booking Easy: భారతీయ రైల్వే ఇప్పుడు తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్‌ను మరింత సులభతరం చేసింది. ముఖ్యంగా, ఈ తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ కోసం టోకెన్ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టింది. దీనితో ప్రయాణికులకు టికెట్ బుక్ చేసుకోవడం మరింత సులువు అవుతుంది, గంటల తరబడి క్యూలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేదు. దీని గురించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోండి.
 

tatkal ticket1/5

తత్కాల్ టికెట్

భారతీయ రైల్వే తత్కాల్ టికెట్‌పై ప్రయాణించే ప్రయాణికులకు ఒక గొప్ప శుభవార్తను తెలిపింది. టికెట్ బుకింగ్ కోసం టోకెన్ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా ఎక్కువసేపు క్యూలో గంటల తరబడి నిరీక్షించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇది కేవలం ఈ ఒక్క స్టేషన్‌కు మాత్రమే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని స్టేషన్లలో అమలు చేసే అవకాశం ఉంది.   

tatkal ticket booking new rules2/5

రైల్వే టోకెన్ సిస్టమ్ తత్కాల్

ఈ నూతన విధానం ప్రకారం, టోకెన్ల ఆధారంగానే టిక్కెట్‌ కూడా మంజూరు చేస్తారు. ఉదయం 9:25 గంటల వరకు ఏసీ తత్కాల్ టికెట్లు ఇస్తారు. ఇక స్లీపర్ విషయానికి వస్తే, ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి 9:45 గంటల వరకు ఇస్తారు.  

how to book tatkal ticket fast3/5

తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ ఎలా?

కాబట్టి, ప్రయాణికులు ఆ సమయానికి వారి వరుస క్రమంలో చేరుకోవాలి. ఈ టోకెన్ విధానం వల్ల స్టేషన్లలో అధిక రద్దీ కూడా తగ్గుతుంది, గొడవలు, అవకతవకలు జరిగే అవకాశం ఉండదు.  

new tatkal booking process4/5

రైల్వే కొత్త రూల్స్

భారతీయ రైల్వే ఈ సఫలమైన విధానాన్ని కేవలం కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితం చేయకుండా, పండుగలు, వేసవి సెలవులు ఎక్కువగా ఉన్న సమయాల్లో దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని యోచిస్తోంది.  

tatkal reservation ticket counter5/5

తత్కాల్ టికెట్ కౌంటర్ బుకింగ్

అయితే, ఈ టోకెన్ బుకింగ్ అనేది కేవలం కౌంటర్లో టికెట్ తీసుకునే వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. IRCTCలో మాత్రం యథావిధిగా టికెట్లు కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.

Tags:
tatkal ticket booking new rules
irctc tatkal ticket booking
how to book tatkal ticket fast
railway tatkal ticket token system

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
గంజాయి కేసులో కోర్టు సంచలన తీర్పు.. ఏడేళ్ల జైలు, భారీ జరిమానా!

గంజాయి కేసులో కోర్టు సంచలన తీర్పు.. ఏడేళ్ల జైలు, భారీ జరిమానా!

Jagtial News3 min ago
2

లిక్కర్ ధరలు పెంచొద్దు బాబోయ్.. కలెక్టరేట్‌కు మందుబాబుల వినూత్న లేఖ..

Sircilla News11 min ago
3

K Nageshwar Arrest Rumours: ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్‌ను అరెస్ట్‌ చేసేందుకు తెలంగాణకు ఏపీ

Professor K Nageshwar1 hr ago
4

Ranveer Singh: కాంతారా మిమిక్రీ వివాదం.. మైసూర్ చాముండేశ్వరీ ఆలయం దర్శించుకున్న రణ్

Ranveer Singh1 hr ago
5

వామ్మె.. నాగుపాము కుబుసాన్ని చేతులతో వలిచేసిన యువకుడు.. వీడియో..

King Cobra Video2 hrs ago