Now Tatkal Ticket Booking Easy: భారతీయ రైల్వే ఇప్పుడు తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ను మరింత సులభతరం చేసింది. ముఖ్యంగా, ఈ తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ కోసం టోకెన్ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టింది. దీనితో ప్రయాణికులకు టికెట్ బుక్ చేసుకోవడం మరింత సులువు అవుతుంది, గంటల తరబడి క్యూలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేదు. దీని గురించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోండి.
భారతీయ రైల్వే తత్కాల్ టికెట్పై ప్రయాణించే ప్రయాణికులకు ఒక గొప్ప శుభవార్తను తెలిపింది. టికెట్ బుకింగ్ కోసం టోకెన్ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా ఎక్కువసేపు క్యూలో గంటల తరబడి నిరీక్షించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇది కేవలం ఈ ఒక్క స్టేషన్కు మాత్రమే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని స్టేషన్లలో అమలు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఈ నూతన విధానం ప్రకారం, టోకెన్ల ఆధారంగానే టిక్కెట్ కూడా మంజూరు చేస్తారు. ఉదయం 9:25 గంటల వరకు ఏసీ తత్కాల్ టికెట్లు ఇస్తారు. ఇక స్లీపర్ విషయానికి వస్తే, ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి 9:45 గంటల వరకు ఇస్తారు.
కాబట్టి, ప్రయాణికులు ఆ సమయానికి వారి వరుస క్రమంలో చేరుకోవాలి. ఈ టోకెన్ విధానం వల్ల స్టేషన్లలో అధిక రద్దీ కూడా తగ్గుతుంది, గొడవలు, అవకతవకలు జరిగే అవకాశం ఉండదు.
భారతీయ రైల్వే ఈ సఫలమైన విధానాన్ని కేవలం కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితం చేయకుండా, పండుగలు, వేసవి సెలవులు ఎక్కువగా ఉన్న సమయాల్లో దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని యోచిస్తోంది.
అయితే, ఈ టోకెన్ బుకింగ్ అనేది కేవలం కౌంటర్లో టికెట్ తీసుకునే వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. IRCTCలో మాత్రం యథావిధిగా టికెట్లు కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.