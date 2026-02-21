English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
TTD Booking New Rules. ఆన్‌లైన్‌లో తిరుపతి టికెట్ బుక్ చేయడం ఎలా..కొత్త నియమాలు ఇవే..!

తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత పవిత్రమైన దేవాలయాల్లో ఒకటి. ప్రతి రోజు లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారి దర్శనానికి వస్తుంటారు. ఈ భారీ రద్దీ కారణంగా ఇప్పుడు దర్శన టికెట్లను ముందుగానే ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకోవడం తప్పనిసరిగా మారింది. 2026 నుంచి దర్శన ప్రక్రియ మరింత డిజిటల్‌గా మారింది. అందుకే ప్రతి భక్తుడు ఆన్‌లైన్ విధానం తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం.
దర్శన టికెట్లు, సేవలు, గదుల బుకింగ్ అన్నీ Tirumala Tirupati Devasthanams అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారానే చేయాలి. ముందుగా ఒకసారి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే, తర్వాత ఎప్పుడైనా లాగిన్ అయి సులభంగా టికెట్ బుక్ చేయవచ్చు.  

ముందుగా TTD అధికారిక వెబ్‌సైట్‌కు వెళ్లాలి. అక్కడ కొత్త యూజర్‌గా ఖాతా సృష్టించాలి. రిజిస్ట్రేషన్ కోసం చెల్లుబాటు అయ్యే మొబైల్ నంబర్ అవసరం. మొబైల్‌కు వచ్చే OTP ద్వారా వెరిఫికేషన్ పూర్తిచేయాలి. తర్వాత ఆధార్ కార్డు లేదా ఓటర్ ఐడీ వంటి ప్రభుత్వ గుర్తింపు వివరాలు నమోదు చేయాలి. ఫోటో అప్‌లోడ్ చేసిన తర్వాత మీ ప్రొఫైల్ పూర్తవుతుంది.  

లాగిన్ అయిన తర్వాత డ్యాష్‌బోర్డ్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ స్పెషల్ ఎంట్రీ దర్శనం (రూ.300), సేవలు, వసతి వంటి ఆప్షన్లు ఉంటాయి. మీకు కావాల్సిన దర్శన తేదీని ఎంచుకోవాలి. అందుబాటులో ఉన్న స్లాట్ ఉంటే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి చెల్లింపు చేయాలి. పేమెంట్ పూర్తయిన తర్వాత డిజిటల్ టికెట్ మీ అకౌంట్‌లో కనిపిస్తుంది. దానిని డౌన్‌లోడ్ చేసి ఫోన్‌లో లేదా ప్రింట్ తీసుకొని ఉంచాలి.  

వెబ్‌సైట్‌తో పాటు TTD అధికారిక మొబైల్ యాప్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ యాప్ ద్వారా కూడా టికెట్లు బుక్ చేయవచ్చు. యాప్‌లో నోటిఫికేషన్లు ఆన్ చేస్తే కొత్త దర్శన స్లాట్ విడుదలైన వెంటనే సమాచారం వస్తుంది. లడ్డూ బుకింగ్, హుండీ విరాళాలు కూడా యాప్ ద్వారానే చేయవచ్చు.  

దర్శనంతో పాటు తిరుమలలో గదులు కూడా ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్క లాగిన్ ఐడీతో ఒక్క గదే బుక్ చేయగలరు. సుప్రభాతం, కళ్యాణోత్సవం వంటి ప్రత్యేక సేవల కోసం లక్కీ డిప్ విధానం ఉంటుంది. ఎంపిక అయితే నిర్ణీత సమయానికి డబ్బు చెల్లించాలి.

