TTD Provides Accomodation Facilities For Devotees In Tirupati: తిరుమలలో వేసవి రద్దీ కొనసాగుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతుంది. అయితే తిరుమలలో భక్తుల కోసం ఇప్పటికే టీటీడీ తగిన ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. శ్రీవారి భక్తులకు వసతి, ఆహారం, నీటి సౌకర్యాలు కూడా కల్పించింది. టీటీడీ వసతి సౌకర్యాలు నిబంధన ప్రకారం పారదర్శకంగా ఆన్లైన్ బుకింగ్ సదుపాయం కల్పించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ నిత్యం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ప్రతిరోజు వేల మంది శ్రీవారిని దర్శించుకుంటూ ఉంటారు. వేసవి కారణంగా ఈ సమయంలో భక్తుల రద్దీ పెరుగుతుంది. ఇక వీకెండ్ దృష్ట్యా కూడా భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది.
కేవలం దేశవ్యాప్తంగా మాత్రమే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా శ్రీవారి దర్శనం కోసం లక్షలాది మంది భక్తులు ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. అయితే భక్తుల సౌకర్యం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యాజమాన్యం వసతి, విశ్రాంతి, లాకర్, అన్న ప్రసాదం, స్నాన, వైద్య సౌకర్యాలను కూడా కల్పిస్తోంది.
ప్రధానంగా భక్తుల కోసం తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం, విష్ణు నివాసం, ఎస్వీ గెస్ట్ హౌస్,పద్మావతి గెస్ట్ హౌస్,మాధవం,తిరుచానూరులోని తోల్లప్ప గార్డెన్స్ వసతి సముదాయాలు కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహిస్తోంది.
ఇక్కడ డార్మెటరీలు. ఉచిత లాకర్లు, మరుగుదొడ్లు, స్నాన గదులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. కావాలంటే ఏసీ గదులు కూడా రొటేషన్ పద్దతిలో కేటాయిస్తున్నారు. ఇది మాత్రమే కాదు రేణిగుంట సమాచార కేంద్రంలో కూడా నాలుగు గదులు ఒక డార్మెటరీ, 18 లాకర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
విష్ణు నివాసం 2011లో ప్రారంభించారు. ఇక్కడ 48 గదులు, 9 హాళ్లు, 76 లాకర్లు ఉన్నాయి. ఏసీ, నాన్ ఏసీ గదులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక శ్రీనివాసం 2003లో ప్రారంభించారు. ఇక్కడ 552 గదులు, 9 డార్మటరీలు, 1038 లాకర్లు ఉన్నాయి.
మాధవం గెస్ట్ హౌస్ కూడా 2009లో ప్రారంభించారు. ఇందులో 164 ఏసీ గదులు, డీలక్స్ సూట్లు ఉన్నాయి. ఎస్వీ గెస్ట్ హౌస్ 1955లో నిర్మించారు. ఏసీ, నాన్ ఏసీ కలిపి మొత్తం 31 గదులు భక్తులకు కేటాయిస్తున్నారు. వీటితో పాటు శ్రీ గోవిందరాజస్వామి సత్రాల స్థానంలో నిర్మిస్తున్న భవనాలు కూడా అందుబాటులోకి త్వరలో రానున్నాయి.
విష్ణు నివాసంలో పరిమిత సంఖ్యలో గదుల కేటాయింపు కరెంట్ బుకింగ్లో కొనసాగుతున్నాయి. అయితే టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్లో www.ttdevasthanams.ap.gov.in ముందస్తుగా భక్తులు బుక్ చేసుకోవాలి. ఒంటరి స్త్రీ, పురుష జంటలకు మాత్రం గదులు కేటాయించారు. వారికి లాకర్ ఫెసిలిటీ అందుబాటులో ఉంది. దర్శనం తర్వాత కూడా వెంటనే గదులు లాకర్లు ఖాళీ చేయాలని టీటీడీ కోరుతోంది.