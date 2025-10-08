Financial Tips: మీ రిటైర్మెంట్ నాటికి రూ. కోటి కూడబెట్టాలనుకుంటున్నారా..! అయితే ఇలా ప్లాన్ చేయండి.. లైఫ్ సెట్ అంతే..!!

How to get 1 crore by retirement: ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎంతైనా కష్టపడి సంపాదించవచ్చు కానీ రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆదాయం కోసం సంపాదించడం కష్టమవుతుంది. అందుకే ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలి. రిటైర్మెంట్ వచ్చేసరికి చేతిలో కనీసం ఒక కోటి రూపాయలు ఉంటే మిగిలిన జీవితం సౌకర్యంగా గడుపొచ్చు. ఈ కోటి రూపాయలు సమకూర్చుకోవడానికి ఎలా ప్లాన్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
రిటైర్మెంట్ తర్వాత జీవితం సమస్యలు లేకుండా సాగాలంటే ముందు నుంచే ఒక మంచి ప్రణాళిక ఉండాలి. ఆ వయసులో ఉండే అవసరాలకు సరిపడా ఆదాయం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. నిపుణులు చెప్పేదంతా రిటైర్మెంట్ ఫండ్ ఒక కోటి రూపాయలు ఉంటే మంచిదని. ఇప్పుడది ఎక్కువగా అనిపించినా ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత అది చాలా తక్కువగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి కనీసం ఒక కోటి ఫండ్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే మిగిలిన రోజులు ఆనందంగా గడుపొచ్చు.
కాలంతో పాటే డబ్బు విలువ తగ్గిపోతుంది. దీన్ని ద్రవ్యోల్బణం అంటారు. ఈ రోజు వంద రూపాయలకు వచ్చే వస్తువు పదేళ్ల తర్వాత అదే ధరకు రాదు. ద్రవ్యోల్బణం సంవత్సరానికి రెండు నుంచి మూడు శాతాలు పెరుగుతుంది. దీన్ని గుర్తుంచుకుని పొదుపు చేయాలి.
రిటైర్మెంట్ ఫండ్ కోసం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లతో పాటు ఈక్విటీ మార్కెట్లో కూడా పెట్టుబడి పెట్టాలి. నెలకు 15 వేల రూపాయలు 25 సంవత్సరాల పాటు సిప్లో పెట్టితే సగటు పన్నెండు శాతాల రిటర్న్స్తో ఒక కోటి రూపాయలు సమకూర్చుకోవచ్చు.
కోటి రూపాయలు సమకూర్చుకున్న తర్వాత వాటిని ఎలా విత్ డ్రా చేయాలి అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే ఆ కోటి రూపాయలు ఎటు కాకుండా అయిపోతాయి. ముందుగా కోటి రూపాయలను 40 శాతం ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లో 60 శాతం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లలో పెట్టాలి. ప్రతి సంవత్సరం 3 శాతం ఈక్విటీ నుంచి 8 శాతం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ నుంచి తీసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే మీ ఫండ్ ఖర్చవ్వకుండా పెరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈక్విటీ నుంచి తక్కువ మొత్తం తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి. ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటే రిటైర్మెంట్ జీవితంలో ఆర్థిక సమస్యలు రావు.
మరో మార్గం నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్. దీని ద్వారా రిటైర్మెంట్ జీవితాన్ని సులభంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. 18 నుంచి 70 ఏళ్ల మధ్య వయసు గల వాళ్లు NPSలో చేరొచ్చు. ఇందులో మీరు చేసే డిపాజిట్ను బట్టి పెన్షన్ మారుతుంటుంది. అయితే ఇందులో రిటర్న్స్ తక్కువ కాబట్టి కాస్త ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాన్ని బట్టి మీకు నెలవారీ ఆదాయం లభిస్తుంది.