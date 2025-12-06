Oppo K13 5G Discount Offers: 7000mAh జంబో బ్యాటరీ కలిగిన ఒప్పో K13 5G మొబైల్ క్రిస్మస్ సందర్భంగా తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు అదనంగా ఎక్స్చేంజి బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఈ మొబైల్ పై అందుబాటులో ఉన్న అన్ని రకాల ఆఫర్స్ వివరాలు కూడా తెలుసుకుందాం.
Oppo K13 5G Discount Offers Latest News: ఎప్పటినుంచో మంచి ఒప్పో స్మార్ట్ఫోన్ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? క్రిస్మస్ ఆఫర్స్ సందర్భంగా ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పటికే ఒప్పో మొబైల్స్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారందరికీ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అదనంగా బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్, ఎక్స్చేంజ్ బోనసులు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా 7000mAh జంబో బ్యాటరీ కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్పై దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
క్రిస్మస్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఒప్పో బ్రాండ్ గతంలో విడుదల చేసిన K13 5G మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా.. అదనంగా ఎన్నో ఆఫర్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ ఒప్పో K13 5G స్మార్ట్ఫోన్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీని కలిగి ఉండడం. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 7000mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్లోకి విడుదల అయింది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 80W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ ఒప్పో K13 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ధర MRP రూ.22,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ క్రిస్మస్ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 13 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా తగ్గింపు పొందడానికి బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే వీటిని ఎలా వినియోగించి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ పొందాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
క్రిస్మస్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ ఒప్పో K13 5G స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు మరింత డిస్కౌంట్ పొందడానికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, హెచ్డిఎఫ్సి, యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.1,200 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.18, 750కే పొందవచ్చు.
అలాగే ఈ ఒప్పో K13 5G మొబైల్ ను పాత స్మార్ట్ ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి కొనుగోలు చేసే వారికి.. ప్రత్యేకంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను పొందడానికి తప్పకుండా మంచి కండిషన్ కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్చేంజ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.16 వేల వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను మొబైల్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే.. ఇది కేవలం రూ.2,750 లోపే పొందవచ్చు.