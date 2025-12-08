Gold: ఇలా చేస్తే GST లేకుండానే గోల్డ్ కొనుగోలు చేయొచ్చు.. అదిరిపోయే ఐడియా భయ్యా..!!

Gold: భారతీయులు బంగారాన్ని పెట్టుబడిగా చూసినట్లయితే.. వారిలో వచ్చే మొదటి ఆలోచన ఆభరణాలే అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే బంగారం కొంటేనే భద్రతగా ఉంటుందన్న భావన ఎక్కువ మందిలో ఉంది. కానీ ఆభరణాల రూపంలో బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తే అసలు బంగారం విలువకు అదనంగా తరుగు, మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ వంటి ఖర్చులు భరించాల్సిందే. కొనుగోలు సమయంలో ఇన్ని అదనపు ఛార్జీల భారం పడటం పెట్టుబడి రాబడి అనేది తగ్గుతుంది.
ఈ ఏడాదిలో బంగారం ధరలు చరిత్రలో ఏనాడూ లేని విధంగా పెరిగాయి. ఏడాది ప్రారంభంతో పోలిస్తే దాదాపు 60శాతంపైనే పెరుగుదల నమోదు చేసింది. అంతర్జాతీయంగా ఆర్థిక అస్థిరతలు, ఈక్విటీ మార్కెట్ల ఒత్తిడి, ద్రవ్యోల్బణం, జియోపాలిటికల్ ఉద్రిక్తతలు..ఇలా ఇవన్నీ కూడా బంగారం వైపు ఇన్వెస్టర్లు మళ్లేలా చేశాయి. ఫలితంగా బంగారం ధరలు మరింత పెరిగాయి.
అయితే గోల్డ్ కొనుగోలు చేయడం అంటే తప్పనిసరిగా బంగారు ఆభరణాలేనని భావించడం మనం చేసే పెద్ద పొరపాటు అని చెప్పాలి. ఇన్వెస్ట్ మెంట్ పరంగా చూస్తే ఆభరణాల ద్వారా బంగారం కొనుగోలు చేయడం సరైంది కాదని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆభరణాల రూపంలో డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు అసలు బంగారం విలువకు మించి ఛార్జీలు ఇన్వెస్టర్లను బాధిస్తుంటాయి. కొనుగోలు సమయంలో వేస్టేజీ 7 నుంచి 12శాతం మేకింగ్ ఛార్జీలు 8 నుంచి 25శాతం వరకు చేరుతాయి. అలాగే వీటికి తోడు జీఎస్టీ ఛార్జీలు కూడా చెల్లించాల్సి వస్తుంది. దీంతో పెట్టుబడిలో నుంచి నిజమైన లాభాలు రాకుండా పోతాయి.
ఈ నేపథ్యంలో పెట్టుబడి కోసం గోల్డ్ ETFలు మరింత సౌకర్యవంతమైన మార్గంగా మారాయి. గోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడ్ ఫండ్స్ (Gold ETF–Exchange Traded Funds) డిజిటల్ రూపంలో ఉండే బంగారం యూనిట్లు. వీటిని స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్లలా కొనుగోలు చేసి, డిమాట్ అకౌంట్లో భద్రపరచవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈటీఎఫ్లపై ఆభరణాల్లాగే మేకింగ్, వేస్టేజ్ చార్జీలు ఉండవు. అలాగే వాటి కొనుగోలు, అమ్మకాలపై జీఎస్టీ పన్ను వర్తించదు. ఎందుకంటే ఇవి సరుకు (గూడ్స్) కింద కాకుండా సెక్యూరిటీస్ కేటగిరీలోకి వస్తాయి.
గోల్డ్ ETFల్లో పెట్టుబడి సులభం, పారదర్శకంగా ఉంటుంది. మార్కెట్లో బంగారం ధర ఎంత ఉండాలో, యూనిట్ విలువ అదే తరహాలో ప్రతిబింబిస్తుంది. ఫిజికల్ స్టోరేజ్ అవసరం లేదు. దొంగిలింపు లేదా నాణ్యత సమస్యలు ఉండవు. వీటిపై బ్రోకరేజ్ ట్రాన్సాక్షన్ చార్జీలపై కొద్దిపాటి జీఎస్టీ మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అయితే యూనిట్ల అమ్మకాల సమయంలో క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ వర్తించడమే తప్ప, ఇతర అదనపు భారాలు ఉండవు.
బంగారం కొనుగోలులో నిజమైన పెట్టుబడి లాభం కోరేవారు గోల్డ్ ETFలను పరిశీలించాల్సిందే. ఆభరణాలు భావోద్వేగాల కోసం సరైనవే. కానీ పెట్టుబడి లాభం కోసం అయితే ETFలు స్పష్టంగా ప్రయోజనకరమైన మార్గం. (Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.)