Motorola G35 5G Discount Price And Features: ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.2 వేలకే Motorola G35 మొబైల్ పొందవచ్చు. బ్యాంక్, ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఈ ధరతో మొబైల్ లభిస్తుంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Motorola G35 5G Discount Price And Features: ఎప్పటి నుంచో ప్రముఖ Motorola బ్రాండ్ నుంచి మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా అత్యంత చీప్ ధరలోనే.. అయితే మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది. ఎందుకంటే ఫ్లిఫ్కార్ట్లో Motorola బ్రాండ్కు సంబంధించిన స్మార్ట్ఫోన్స్ అతి చౌవక ధరలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ బ్రాండ్కు సంబంధించని మొబైల్ అత్యంత చీప్ ధరలో అందుబాటులో ఉందో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో Motorola G35 5G స్మార్ట్ఫోన్ స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో డెడ్ చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో పాటు అదనంగా బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్, ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నింటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తున్నాయి.
ఫ్లిప్కార్ట్లో లభిస్తున్న Motorola G35 5G మొబైల్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో విడుదలైంది. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.72 అంగుళాల (inches) Full HD+ IPS LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు ప్రోటక్షన్ కోసం ప్రత్యేమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 3 (Corning Gorilla Glass 3)ను కూడా అందిస్తోంది.
ఇక Motorola G35 5G స్మార్ట్ఫోన్ UniSOC T760 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 5000 mAh బ్యాటరీ, 18W టర్బోపవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా వెనుక భాగంలో స్పెషల్ కెమెరా మాడ్యుల్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 50MP ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు 8MP అల్ట్రా-వైడ్ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ముందు భాగంలో 16MP కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 (Android 14) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో కంపెనీ 5G కనెక్టివిటీ, స్టీరియో స్పీకర్లు, డాల్బీ అట్మోస్ (Dolby Atmos), సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ వంటి కనెక్టింగ్ ఫీచర్స్ కూడా అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ మొబైల్పై స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది మార్కెట్లో MRP ధర రూ.12,499ను కలిగి ఉండగా.. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి 20 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.9,999కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ.450 వరకు డిస్కౌంట్ లబిస్తుంది. ఇవేకాకుండా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే గరిష్టంగా రూ.8 వేల వరకు ఎక్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. ఇది ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే కేవలం రూ.2 వేలకే కొత్త మొబైల్ మీ సొంతం..