Motorola G57 Power 5G Discount Price In India: ఫ్లిప్కార్ట్ బైబై సేల్లో భాగంగా Motorola g57 power 5G స్మార్ట్ఫోన్ వెరీ చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై రూ.11 వేయిల వరకు ఎక్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధంచిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Motorola G57 Power 5G Discount Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ Motorola మొబైల్స్కి అద్భుతమైన డిమాండ ఉంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఏడాది ఈ కంపెనీ తక్కువ ధరల్లోనే ప్రీమియం మొబైల్స్ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా మోస్ట్ పవర్పుల బ్యాటరీలతో ప్రీమియం మొబైల్స్ను విడుదల చేస్తోంది. అయితే, ఇదే బ్రాండ్కు సంబంధించిన Motorola g57 power 5G మొబైల్ను తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?
ఈ Motorola g57 power 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 ప్రాసెసర్తో లాంచ్ అయ్యింది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh బ్యాటరీతో లభిస్తోంది. ఇది 33W TurboPower ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగ ఉంటుంది.
ఇక ఈ Motorola g57 power 5G మొబైల్ బ్యాక్ సైడ్లో రేర్ కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది Sony LYT-600 లెన్స్తో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు అదనంగా 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా 8GB+128GB వేరియంట్ చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. అయితే, ఈ రోజే ఫ్లిప్కార్ట్ బైబై సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.17,999 ధర ఉన్న మొబైల్ 22 శాతం తగ్గింపుతో రూ.13,999కే అందుబాటులో ఉంది. ఇక Flipkart Axis క్రెడిట్ కార్డ్, Flipkart SBI క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.1,650 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఇక దీనిపై ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్ను వినియోగించాలనుకునేవారు తప్పకుండా పాత మొబైల్ ఎక్చేంజ్ చేస్తే రూ.11,400 వరకు బోనస్ లభిస్తుది. ఇక ఇదే కాకుండా అదనంగా 1,000 అదనపు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్ని పోనూ..రూ.1,599కే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.