Motorola G96 5G Price In India: ఫ్లిప్కార్ట్లో Motorola G96 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని కేవలం రూ.999కే పొందవచ్చు. అయితే, ఎలా కొనుగోలు చేస్తే భారీ డిస్కౌంట్కి లభిస్తుందో? తెలుసుకోండి.
Motorola G96 5G Price Cut: ఎప్పటి నుంచో మంచి అద్భుతమైన మొబైల్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే MOTOROLA G96 5G స్మార్ట్ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్తో ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభించడమే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా ఇతర డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ Motorola G96 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.67 అంగుళాల Full HD+ 3D కర్వ్డ్ pOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే 2400 x 1080p రిజల్యూషన్ లభిస్తోంది. అలాగే ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ MOTOROLA G96 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5500 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది ప్రత్యేకమైన 33W టర్బోపవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది. దీని బ్యాంక్లో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా OIS తో Sony Lytia 700C సెన్సార్తో వచ్చింది.
ఈ మొబైల్ బ్యాక్లో 50MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో అందుబాటులో ఉంది. దీని ముందు భాగంలో ముందు కెమెరా 32MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది Android 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో లభిస్తోంది.
ఇక ఈ MOTOROLA G96 5G స్మార్ట్ఫోన్లో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, ఫేస్ అన్లాక్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా వాటర్ రెసిస్టెంట్ రేటింగ్తో పాటు డాల్బీ అట్మాస్తో డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది వివిధ కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఇందులోని బేస్ మోడల్ ధర MRP రూ.20,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి 14 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో రూ.17,999కే లభిస్తోంది. ఇదే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. Axis, SBI బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.౩,730 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.13,859కే పొందవచ్చు.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ ఆఫర్ను వినియోగించాలనుకునేవారు పాత మొబైల్ ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.17 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ డిస్కౌంట్ పోనూ రూ.999కే ఈ మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.