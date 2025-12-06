Samsung Galaxy A35: క్రిస్మస్ దిమ్మతిరిగే ఆఫర్.. రూ. 1 వేయికే Samsung Galaxy A35 మొబైల్.. ఎలా కొనాలి?

Samsung Galaxy A35 Christmas Discount Offers: క్రిస్మస్ సందర్భంగా సాంసంగ్ మొబైల్స్పై 40 నుంచి 50 శాతం వరకు స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి డెడ్ చీప్ ధరకే మొబైల్ ను సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా సాంసంగ్ ఏ మొబైల్ చీప్ ధరకు అందుబాటులో ఉందో తెలుసుకోండి..
Samsung Galaxy A35 Christmas Discount Offers: అత్యంత తగ్గింపు దరికే మంచి శాంసంగ్ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, క్రిస్మస్ ఆఫర్స్ చాలా బెస్ట్గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే సాంసంగ్ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన చాలా మొబైల్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఆఫర్లలో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి 20 శాతం నుంచి ఏగంగా 40 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్, బ్యాంక్ ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిని కలుపుకొని చాలా తగ్గింపు ధరకే ఈ మొబైల్ ను పొందవచ్చు.
స్పెషల్ క్రిస్మస్ ఆఫర్స్లో భాగంగా Samsung Galaxy A35 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరికే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి డెడ్ చీఫ్ ధరకే ఇది లభిస్తుంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.6-అంగుళాల Full HD+ Super AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన Samsung Exynos 1380 (5nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక దీని వెనక భాగంలో చాలా స్పెషల్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ లభిస్తుంది. ఇక ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది OIS లెన్స్తో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు 8MP అల్ట్రా-వైడ్, 5MP మ్యాక్రో కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 13MP సెల్ఫీ కెమెరా, మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 5000mAh బ్యాటరీ, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఇవే కాకుండా Android 14 ఆధారిత One UI 6.1 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ Samsung Galaxy A35 స్మార్ట్ఫోన్పై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు లోకి వెళ్తే.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో బేస్ వేరియంట్ ధర MRP రూ.33,999తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే క్రిస్మస్ ఆఫర్స్ లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 48 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. డిస్కౌంట్ పోనూ కేవలం మొబైల్ రూ.18, 499కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఫ్లిప్కార్ట్ క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఈ Samsung Galaxy A35 స్మార్ట్ఫోన్పై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందిస్తుంది. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి.. ఏకంగా రూ.1000 అరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఈ తగ్గింపుతో కేవలం మొబైల్ను రూ.17, 499కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఇక ఇవే కాకుండా ఈ Samsung Galaxy A35 స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్తో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే డెడ్ చీఫ్ ధరకే పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్ వినియోగించుకోవాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఏదైనా ఒక మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.16,000 ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో కేవలం ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రూ. 1,700లోపే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.