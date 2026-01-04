Samsung Galaxy F07 Price In India: ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో సాంసంగ్ Galaxy F07 మొబైల్ చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు 2026 సందర్భంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఈ మొబైల్ ఎంత తగ్గింపు ధరకు అందుబాటులో ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
Samsung Galaxy F07 Price: ఎప్పటినుంచో సాంసంగ్ Galaxy F07 స్మార్ట్ ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా చాలా తక్కువ ధరతో అయితే మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది. 2026 కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా సాంసంగ్ మొబైల్ పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఈ మొబైల్ కూడా చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిపై అద్భుతమైన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ తో పాటు మరికొన్ని ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవేంటో? ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాంసంగ్ Galaxy F07 మొబైల్ 6.7 అంగుళాల HD+ PLS LCD డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వచ్చింది. ఈ మొబైల్ స్క్రీన్ స్క్రోలింగ్ చేసేందుకు చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. అలాగే ఇది మీడియాటెక్ హెలియో G99 (MediaTek Helio G99) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంది.
ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన స్టోరేజ్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కేవలం 64 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో కూడిన మొబైల్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే మైక్రో SD కార్డు ద్వారా 2TB వరకు ఈ మొబైల్ స్టోరేజ్ను పెంచుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇది 4gb ర్యామ్తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
ఇక వెనక భాగంలో ఈ మొబైల్ కెమెరా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీని వెనకాలో 50 MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు అదనంగా 2 MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు 8 MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000 mAh బ్యాటరీ, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సాంసంగ్ Galaxy F07 స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత One UI 7 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా సాంసంగ్ కంపెనీ ఈ మొబైల్కు ఆరేళ్లపాటు ప్రత్యేకమైన సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే దీనికి సైడ్ మౌంట్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు IP54 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ సపోర్టు కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఈ సాంసంగ్ Galaxy F07 మొబైల్కి సంబంధించిన ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్కార్ట్లో 2026 సంవత్సరం ప్రారంభ సందర్భంలో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దీని అసలు ధర (MRP) రూ.9,999 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి కేవలం రూ.6, 999కే అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు కొన్ని రకాల క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి అదనంగా రూ.300 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే దీనిపై ఉన్న ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ను వినియోగిస్తే రూ.6,500 వరకు బోనస్ కూడా పొందవచ్చు. దీంతో ఈ మొబైల్ ను కేవలం రూ.499కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.