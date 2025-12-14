Samsung Galaxy S24 5G Offer Price: క్రిస్మస్ ఆఫర్స్లో భాగంగా Samsung Galaxy S24 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరికే అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి బ్యాంకు డిస్కౌంట్తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. అయితే, ఈ మొబైల్పై అందుబాటులో ఉన్న అన్ని ఆఫర్స్ వివరాలు తెలుసుకోండి.
Samsung Galaxy S24 5G Offer Price: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి సాంసంగ్ స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఫ్లిప్కార్ట్ మీకు శుభవార్త తెలుపుతుంది. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ లో క్రిస్మస్ ఆఫర్స్లో భాగంగా సాంసంగ్కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ అద్భుతమైన తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్ కలిగిన Samsung Galaxy S24 5G స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా తక్కువ ధరికే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ మొబైల్ పై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆఫర్స్ ధరకే Samsung Galaxy S24 5G స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? తప్పకుండా కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ మొబైల్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా చాలా ప్రీమియర్గా ఉండబోతోంది.
ఈ Samsung Galaxy S24 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 6.2-అంగుళాల డైనమిక్ AMOLED 2X డిస్ప్లేతో మార్కెట్లోకి విడుదలైంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2,600 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 3 ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు ఇది ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ తో విడుదలైంది.
ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన వెనక కెమెరాల వివరాల్లోకి వెళ్తే..OIS కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అదనంగా ఇది 12MP (అల్ట్రా-వైడ్), 10MP (టెలిఫోటో) కెమెరాలతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 12MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 4,000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్పై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. బేస్ వేరియంట్ కలిగిన మొబైల్ ను కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర రూ. 74,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 33 శాతం తగ్గింపుతో రూ.49, 999కే అందుబాటులో ఉంది.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్పై బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్, Sbi బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2,490 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఏదైనా పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసే వారికి రూ. 41 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్తో పాటు బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్లో వినియోగించే వారికి ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.7 వేల లోపే లభిస్తుంది.