Vivo V50E 5G: రూ.1 వేయికే.. రూ.33 వేల Vivo V50E మొబైల్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?

Vivo V50E 5G Discount Price: ఫ్లిప్కార్ట్లో Vivo V50E 5G స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ.1,909కే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Vivo V50E 5G Discount Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ వివో విడుదల చేసే ఎలాంటి స్మార్ట్ఫోన్స్కైనా అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది ఇది విడుదల చేసే స్మార్ట్ఫోన్స్ను కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే, మీరు కూడా అతి తక్కువ ధరకే ఈ బ్రాండ్కి సంబంధించిన మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా vivo V50e 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తోంది. అలాగే, ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్లో లాంచ్ అయ్యింది. ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.77 అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ vivo V50e 5G స్మార్ట్ఫోన్ బ్యాక్ సెటప్లో డ్యూయల్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది 50MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాలతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక దీని ఫ్రంట్ భాగంలో 50MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ MediaTek Dimensity 7300 SoC ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది రెండు రకాల స్టోరేజ్ (8GB RAM + 128GB/256GB) వేరియంట్స్లో లభిస్తోంది. ఈ మొబైల్ 5600 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది Android 15 ఆధారిత Funtouch ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది.
ఈ vivo V50e 5G స్మార్ట్ఫోన్ను ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తాయి. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ కలిగిన మొబైల్ ధర రూ.23,909గా ఉంది. రెండవ వేరియంట్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో రూ.26,790తో లభిస్తోంది. మార్కెట్లో బేస్ వేరియంట్ అసలు ధర MRP రూ.33,999 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి 30 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఇక Flipkart Axis క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా SBI క్రెడిట్ కార్డ్ వంటి క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి సుమారు రూ.1,340 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇక ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్లో భాగంగా పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ.22,000 వరకు ఎక్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో కేవలం రూ.1,909కే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లభిస్తుంది.