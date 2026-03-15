English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Wrong Recharge: తప్పు నంబర్‌కు రీఛార్జీ చేశారా? కంగారుపడకండి, ఈ కంపెనీ మీకు రీఫండ్‌ చేస్తుంది!!

Reliance Jio Wrong Recharge Refund: కొంతమంది ప్రతి నెల మొబైల్ ఫోన్ రీఛార్జ్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి కొంతమంది మూడు నెలలు లేదా లాంగ్ టర్మ్ రీఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఒక్కోసారి హడావిడిగా ఏదో పనిమీద ఉండి మనం రీచార్జ్ చేసేటప్పుడు తప్పుడు నంబర్‌కు రీఛార్జీ చేస్తాం. అలాంటప్పుడు డబ్బు కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి రీఫండ్‌ కూడా పొందలేరు. అయితే మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. రిలయన్స్ జియో కస్టమర్లకు తప్పు రీఛార్జ్ తో కూడా డబ్బు రిఫండ్ చేస్తుంది. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

అయితే ఈ కంపెనీ మాత్రం డబ్బు మీకు రిఫండ్ చేస్తుంది. అదే రిలయన్స్ జియో.. ఇప్పటి వరకు ఏ టెలికాం కంపెనీ ఈ ఫీచర్‌ అందించడం లేదు. కేవలం జియో మాత్రమే ఈ రీఫండ్‌ను తన కస్టమర్లకు అందిస్తోంది. దీనికి మీరు సింపుల్ గా ఇంట్లో నుంచే మీ డబ్బులను మీరు తిరిగి పొందవచ్చు.   

2 /5

myjio యాప్ ద్వారా మీ డబ్బులను తిరిగి పొందవచ్చు. దీనికి ఈ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ సెర్చ్ బార్ లో రీఛార్జ్ హిస్టరీ వెతకండి. ఆ తర్వాత మీరు చివరగా రీచార్జ్ చేసిన మొబైల్ నెంబర్ అక్కడే కనిపిస్తుంది. మొబైల్ రీఛార్జ్ ను మీరు రద్దు చేయాలి . అయితే అక్కడ మీరు కారణాన్ని కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. రెండు మూడు రోజుల్లో మీరు డబ్బులు రిఫండ్ పొందుతారు.   

3 /5

4 /5

అయితే ప్రతిసారి ఈ ఫీచర్ అందుబాటులో ఉండదు. కొన్ని పరిమితి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఇది రిఫండ్‌ చేస్తుంది . పదే పదే ఒకే అభ్యర్థన పంపితే సిస్టం అంగీకరించదు. అందుకే రీఛార్జ్ చేసేటప్పుడే జాగ్రత్త వహించడం మంచిది.  

5 /5

కేవలం జియో నెంబర్ వారికి మాత్రమే ఈ రిఫండ్ ఫీచర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇతర నెంబర్లకు రీఛార్జ్ చేసి ఇక్కడ రిఫండ్ కోసం ప్రాసెస్ చేసిన కష్టం. అయితే మీరు రీచార్జ్ చేసిన వెంటనే రెండు గంటల్లోపు మాత్రమే మీరు రద్దు చేసుకోగలరు. ఎక్కువ సమయం పడితే మీరు రిఫండ్ పొందలేరు.

wrong recharge refund Reliance Jio wrong recharge refund Jio wrong recharge refund process how to cancel wrong mobile recharge

Next Gallery

