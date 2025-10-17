English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Passport: పాస్‌పోర్ట్‌పై అడ్రస్‌ మార్పు ఎలా చేసుకోవాలి? స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ ప్రక్రియ ఇదే..

Passport: పాస్‌పోర్ట్‌పై అడ్రస్‌ మార్పు ఎలా చేసుకోవాలి? స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ ప్రక్రియ ఇదే..

Address Change In Passport: ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేయాలంటే మీ వద్ద పాస్‌పోర్ట్‌ కచ్చితంగా ఉండాలి. మీరు ఎప్పుడైనా పాస్‌పోర్ట్‌పై అడ్రస్‌ మార్పు చేయాలి అంటే ఆన్‌లైన్‌లో చేసుకోవచ్చు. లేదా మీ దగ్గరలో ఉన్న పాస్‌పోర్ట్‌ ఆఫీస్‌ సేవా కేంద్రానికి వెళ్లి మార్పు చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

పాస్‌పోర్ట్‌ సేవా పోర్టల్‌ ఓపెన్‌ చేయండి. అందులో న్యూ యూజర్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ లింక్‌పై క్లిక్‌ చేయాలి. మీ వివరాలు నమోదు చేసి దగ్గరలోని పాస్‌పోర్ట్‌ సేవా ఎంపిక చేయాలి.  

2 /5

క్యాప్చా కోడ్‌ ఎంటర్‌ చేసి రిజిస్టర్‌ బట్టన్‌ క్లిక్‌ చేయాలి. పాస్‌పోర్ట్‌ సేవా కేంద్రం లాగిన్‌ అవ్వాలి. న్యూ పాస్‌పోర్ట్‌ లేదా రీఇష్యూ పాస్‌పోర్ట్‌ ఆప్షన్‌ హోంపేజీలో అప్లికేషన్‌ సెలక్ట్‌ చేయాలి.  

3 /5

ఆన్‌లైన్‌ అప్లికేషన్‌ పూర్తి చేయాలి. సెకండ్‌ ఆప్షన్‌ క్లిక్‌ చేయాలి. అక్కడ అప్లికేషన్‌ టైప్‌ బుక్‌లెట్‌ కూడా ఎంపిక చేయాలి. ఆ తర్వాత నెక్ట్స్‌ బట్టన్‌ ఎంపిక చేసి సేవ్‌ చేసే ముందు వ్యూ చేసుకోవచ్చు.  

4 /5

ఆ తర్వాత పే చేసి మీ అపాయింట్‌మెంట్‌ షెడ్యూల్‌ చేయాలి. ఆన్‌లైన్‌ పేమెంట్‌ చేసి ఇంటర్నెట్‌ క్రెడిట్‌, డెబిట్‌ కార్డు ద్వారా ఎంపిక చేయాలి. ఆ తర్వాత నెక్ట్స్‌ బట్టన్‌ ఎంటర్‌ చేయాలి.  

5 /5

అప్లికేషన్‌ రిసీవ్‌ చేసుకున్న తర్వాత  మీ ఫోన్‌కు మెసేజ్‌ వస్తుంది. మీకు కావాల్సిన పత్రాలు కూడా అందుతాయి. ఇలా పాస్‌పోర్ట్‌ప అడ్రస్‌ మార్పు చేసుకోవచ్చు.

passport address change change address in passport online Passport Seva Portal passport reissue process

Next Gallery

EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?