Address Change In Voter ID: ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా SIR కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త ప్రాంతానికి వెళ్లినవారి పరిస్థితి ఏంటి? ఒకవేళ మీ పేరు SIR ప్రక్రియలో తొలగిస్తారా? అనే ఆందోళనలో ఉన్నారా? మీరు మారిన కొత్త ప్రదేశానికి ఓటరు మార్చుకోవాలి అంటే సింపుల్గా మార్చుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణలో SIR ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇంటింటికి బీఎల్ఓలు వచ్చి ఫారమ్ అందజేస్తున్నారు. అందులో ఓటర్ లిస్టులో ఉన్న మన వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఆన్లైన్ ఎన్యూమరేషన్ విధానం కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఒక వేళ మీరు ఓటర్ ఐడీపై ఉన్న అడ్రస్లో లేకపోతే SIR ఎలా? కొత్త ప్రదేశానికి మారితే మీ చిరునామాను ఎలా అప్డేట్ చేసుకోవాలి? ఆ పర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
SIR ఈ నెల జూలై 31వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత ముసాయిదా ఓటరు జాబితా ప్రచురిస్తారు. అందులో మీ చిరునామా మార్పులు చేసుకోవచ్చు.
దీనికి మీరు ఫారమ్ 8 ద్వారా ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ (ERO) కు అడ్రస్ మార్పునకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫారమ్లో క్లెయిమ్స్, అబ్జెక్షన్స్ ఆగష్టు 30వ తేదీ వరకు ప్రాసెస్ చేస్తారు.
ఈ మార్పులన్నీ తుది ఓటర్ జాబితాలో కనిపిస్తాయి. ఇక SIR నేపథ్యంలో 2002 తెలంగాణ ఓటర్ లిస్టులో మీ పేరు తెలుసుకోవచ్చు. చివరి SIR E-Roll (2002 తెలంగాణ ఓటర్ లిస్ట్) అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా పోర్టల్లో సెర్చ్ చేయవచ్చు.
అధికారిక వెబ్సైట్ Voters.eci.gov.in ఓపెన్ చేయండి ఆ తర్వాత స్పెషల్ ఇన్టెన్సీవ్ రివిజన్ (SIR)-2006 ఎంపిక చేయండి అక్కడ మీ పేరు సెర్చ్ చేయడానికి లాస్ట్ SIR E-Roll ఎంచుకోండి. మీ రాష్ట్రం, జిల్లా, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ, పోలింగ్ స్టేషన్ క్లిక్ చేయండి.
అక్కడ మీ ఓటర్ వివరాలు కనిపిస్తాయి. దాన్ని మీరు ప్రింట్ తీసి పెట్టుకోవాలి. లేదా సేవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆప్షన్ లేకపోతే మీ వివరాలు రాసుకోండి, లేదా స్క్రీన్షాట్ తీయండి.