English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • EPFO KYC Update: మీ పీఎఫ్ ఖాతాకు పాత బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందా? వెంటనే UAN లో ఇలా అప్‌డేట్ చేయండి.. లేదంటే డబ్బులు పోయినట్లే..!!

EPFO KYC Update: మీ పీఎఫ్ ఖాతాకు పాత బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందా? వెంటనే UAN లో ఇలా అప్‌డేట్ చేయండి.. లేదంటే డబ్బులు పోయినట్లే..!!

EPFO KYC Update: ప్రతి ఉద్యోగి తన రిటైర్మెంట్ అవసరాల కోసం లేదా అత్యవసరాల కోసం పీఎఫ్ ఖాతాలో డబ్బును జమ చేస్తారు. అయితే, మీరు ఎంత డబ్బు జమ చేసినా.. దానిని విత్‌డ్రా చేసుకోవాలంటే మాత్రం మీ పీఎఫ్ ఖాతాకు ఒక  యాక్టివ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనుసంధానించి ఉండాలి. ఒకవేళ మీరు గతంలో ఇచ్చిన బ్యాంక్ ఖాతా మూసివేసినా లేదా డీయాక్టివేట్ అయినా మీ క్లెయిమ్ తిరస్కరిస్తుంది. 
1 /5

పీఎఫ్ నిధుల ఉపసంహరణ ప్రక్రియ అంతా ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్ ద్వారానే జరుగుతోంది. మీరు క్లెయిమ్ చేసినప్పుడు ఆ డబ్బు నేరుగా మీ కేవైసీ లో ఉన్న బ్యాంక్ ఖాతాకే చేరుతుంది. ఒకవేళ ఆ అకౌంట్ పని చేయకపోతే, ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. అందుకే మీ ప్రస్తుత బ్యాంక్ వివరాలను అప్‌డేట్ చేసుకోవడం అత్యవసరం.

2 /5

ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ లింక్ అయి ఉందో ఎలా చూడాలి? ముందుగా మీ ఖాతాకు ఏ బ్యాంక్ లింక్ అయిందో ఈ క్రింది విధంగా తనిఖీ చేయండి: EPFO Member Portal లోకి వెళ్లండి. మీ UAN మరియు పాస్‌వర్డ్ ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వండి. హోమ్ పేజీలో మీ ప్రొఫైల్ వివరాలలో బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్ కనిపిస్తుంది. అది మీరు ప్రస్తుతం వాడుతున్న ఖాతా కాదో సరిచూసుకోండి.

3 /5

బ్యాంక్ అకౌంట్ మార్చుకోవడం ఎలా? (స్టెప్-బై-స్టెప్) ఒకవేళ మీ బ్యాంక్ ఖాతా మారినట్లయితే, ఈ సింపుల్ స్టెప్స్ ద్వారా మీరే సొంతంగా అప్‌డేట్ చేసుకోవచ్చు: స్టెప్ 1: ఈపీఎఫ్ఓ మెంబర్ పోర్టల్‌లో లాగిన్ అయిన తర్వాత, పైన ఉన్న 'Manage' మెనూపై క్లిక్ చేయండి. స్టెప్ 2: అక్కడ ఉన్న 'KYC' ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోండి. స్టెప్ 3: మీకు డాక్యుమెంట్ టైప్స్ కనిపిస్తాయి, అందులో 'Bank' పై క్లిక్ చేయండి. స్టెప్ 4: ఇప్పుడు మీ కొత్త బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్ మరియు IFSC కోడ్ ఎంటర్ చేయండి. స్టెప్ 5: వివరాలు సరిచూసుకున్నాక 'Save' బటన్ నొక్కండి. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌కు వచ్చే OTP ని ఎంటర్ చేయండి.

4 /5

మార్పు ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తుంది? మీరు వివరాలు సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే అకౌంట్ మారిపోదు. మొదట మీ బ్యాంక్ ఆ వివరాలను ధృవీకరించాలి. ఆ తర్వాత మీ యజమాని (Employer) డిజిటల్ సంతకం ద్వారా దీనిని ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. అప్పటి వరకు అది 'Pending for Approval' అని చూపిస్తుంది. వారు ఆమోదించిన వెంటనే మీ కొత్త బ్యాంక్ ఖాతా పీఎఫ్ పోర్టల్‌లో అప్‌డేట్ అవుతుంది.

5 /5

డబ్బు అవసరమైనప్పుడు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలంటే, ఇప్పుడే మీ పీఎఫ్ కేవైసీని తనిఖీ చేసుకోండి. కేవలం 5 నిమిషాల సమయం కేటాయిస్తే మీ కష్టార్జితం సురక్షితంగా మీ చేతికి అందుతుంది.  

Next Gallery

Actress Meena 100 Crore: నటి మీనా జాక్‌పాట్ కొట్టేసింది..ఒకే దెబ్బలో రూ.100 కోట్లు వచ్చిపడ్డాయి!