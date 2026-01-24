Driving License Address Change Online: ఇంట్లోనే సులభంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అడ్రస్ నిమిషాల్లో మార్చుకోండి ఇలా..!

Driving License Address Change Online: ఇప్పటి ఉద్యోగ జీవనం వల్ల.. ప్రతి ఒక్కరు.. ఒక చోట స్థిరంగా ఉండడం చాలా మందికి సాధ్యం కానీ పని అయిపోతోంది. ఉద్యోగాలు, చదువులు, వ్యాపారం లేదా కుటుంబ అవసరాల కారణంగా తరచూ నివాసం మారాల్సి వస్తోంది. అయితే మన చిరునామా మారినప్పుడు, దానికి సంబంధించిన అధికారిక పత్రాలు కూడా అప్డేట్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లాంటి ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్లో సరైన చిరునామా లేకపోతే భవిష్యత్తులో అనవసరమైన ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
ఉద్యోగం…చదువు లేదా కుటుంబ కారణాల వల్ల ఒక ఊరి నుంచి మరో ఊరికి మారడం చాలా సాధారణమైపోయింది. అయితే చాలా మంది తమ స్వగ్రామంలో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకుని..తర్వాత వేరే ప్రాంతంలో స్థిరపడతారు. అలా మారినప్పుడు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో.. ఉన్న చిరునామా పాతదిగానే ఉంటుంది. ఇది భవిష్యత్తులో అధికారిక పనుల సమయంలో సమస్యగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ప్రస్తుత నివాస చిరునామాతో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను.. అప్డేట్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం.
ఇంతకుముందు చిరునామా మార్చాలంటే తప్పనిసరిగా ఆర్టీవో కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ఫైళ్లతో.. ఫార్ములతో గంటల తరబడి తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న డిజిటల్ నిర్ణయాలతో ఈ ప్రక్రియ చాలా సులభమైంది. ఇంట్లో కూర్చొని ఆన్లైన్లోనే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అడ్రెస్ మార్చుకునే సదుపాయం అందుబాటులో ఉంది.
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో చిరునామా మార్చుకోవాలంటే ముందుగా మీ దగ్గర కొన్ని పత్రాలు సిద్ధంగా ఉండాలి. ప్రస్తుత నివాసానికి ఆధారంగా ఆధార్ కార్డు, పాస్పోర్ట్, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లేదా మీ పేరుతో ఉన్న విద్యుత్.. గ్యాస్ వంటి యుటిలిటీ బిల్లు ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే ఇటీవల తీసిన పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో కూడా అవసరం. మీ వయస్సు 40 సంవత్సరాలు దాటితే తప్పనిసరిగా మెడికల్ సర్టిఫికెట్ (ఫారం 1-ఎ) కూడా సమర్పించాలి.
చిరునామా మార్పు కోసం ముందుగా కేంద్ర రవాణా శాఖ వెబ్సైట్ అయిన parivahan.gov.in లోకి వెళ్లాలి. అక్కడ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్..అనే ఎంపికపై క్లిక్ చేసి, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ సంబంధిత సేవలును ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత మీరు ప్రస్తుతం నివసిస్తున్న రాష్ట్రాన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. తర్వాత చేంజ్ ఆఫ్ అడ్రెస్.. అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నంబర్.. జన్మతేదీ వివరాలు నమోదు చేయాలి.
వివరాలు సరిగా నమోదు చేసిన తర్వాత కొత్త చిరునామాను టైప్ చేసి దరఖాస్తును సబ్మిట్ చేయాలి. ఆన్లైన్లోనే చూపించిన ఫీజును చెల్లించాలి. అనంతరం మీకు సమీపంలోని ఆర్టీవో కార్యాలయంలో ధృవీకరణ కోసం ఒక తేదీ బుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తేదీన ఒరిజినల్ పత్రాలతో అక్కడికి వెళ్లితే అధికారులు పరిశీలించి ఆమోదిస్తారు. అన్ని ప్రక్రియలు పూర్తయ్యాక కొత్త చిరునామాతో కూడిన.. స్మార్ట్ కార్డు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మీ ఇంటికే పోస్టు ద్వారా వస్తుంది. ఈ విధంగా ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో అడ్రెస్ మార్చుకోవడం చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు..