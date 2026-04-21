  • Aadhaar Card: కొత్తగా పెళ్లైందా? ఆధార్‌లో పేరు, అడ్రస్ మార్చుకోకపోతే ఇబ్బందే.. పూర్తి ప్రాసెస్ ఇదే!

Aadhaar Card: కొత్తగా పెళ్లైందా? ఆధార్‌లో పేరు, అడ్రస్ మార్చుకోకపోతే ఇబ్బందే.. పూర్తి ప్రాసెస్ ఇదే!

Aadhaar Card Update: మన దేశంలో ఆధార్ కార్డు ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో కీలకం. ఆధార్ కార్డులో వ్యక్తి వివరాలు నమోదు చేసి ఉంటాయి. ప్రధానంగా ఆధార్‌ కార్డుదారుడి పేరు, లింగం, పుట్టిన తేదీ, చిరునామా. అయితే దీంతో పాటు తండ్రి లేక భర్త పేరు కూడా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు పెళ్లయిన తర్వాత మీ భర్త పేరుని యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఈ స్టెప్స్‌ ఫాలో అవ్వండి. 
 
పెళ్లయిన ప్రతి ఒక్క మహిళలు ఆధార్ కార్డులో భర్త పేరు చేర్చుకోవడం ఎంతో కీలకం. ఆధార్ కార్డులో తండ్రి పేరు బదులు భర్త పేరు ఎంపిక చేయాలి. అది అప్డేట్ చేసుకోవాలి. దీని వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే ఆన్‌లైన్‌లోనే ఆధార్ అప్‌డేట్ సులభంగా జరిగిపోతుంది.  

భర్త పేరు కేరాఫ్ లో కూడా ఆధార్ కార్డులో యాడ్ చేయవచ్చు. అడ్రస్ మార్పు చేసిన సమయంలోనే ఇలా మీరు సులభంగా భర్త పేరును కూడా చేర్పించుకోవచ్చు. దీనికి మీరు ఆధార్ సెంటర్ కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లోనే ఆధార్ ద్వారా ఇది సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు.  

మొదటగా ఆధార్ యాప్ మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో డౌన్‌లోడ్ చేయాలి. అక్కడ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి ఓటీపీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వస్తుంది. అథెంటికేషన్ పూర్తి చేయడానికి ఆరు అంకెల పిన్ నమోదు చేయాలి. అడ్రస్ అప్‌డేట్ ఎంపిక చేసుకోండి.  

 అక్కడ  'ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఆధార్'లో హజ్బెండ్‌ ఆధార్ నంబర్ ఎంపిక చేయాలి . దీనికి మీ మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్ అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు కొన్ని ధ్రువపత్రాలు కూడా సమర్పించాలి. సబ్మిషన్ పూర్తయిన తర్వాత మీకు ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆధార్‌ ఆమోదం చెందిన తర్వాత ఆటోమేటిక్‌గా మీ ఆధార్ అప్‌డేట్ అయిపోతుంది.  

మీరు ఆధార్ అప్‌డేట్ కి దరఖాస్తు చేసుకున్న వెంటనే ఎస్ఆర్ఎన్ నంబర్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. దీంతో మీ స్టేటస్ కూడా ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. అప్‌డేట్ అయిన ఆధార్ కార్డు పీవీసీ కార్డుని కూడా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి నామమాత్రంగా రూ.75 వసూలు చేస్తారు.

Aadhaar card update after marriage Aadhaar name change online India Aadhaar address update process how to add husband name in Aadhaar UIDAI Aadhaar update online steps

Free Bus Cancel: రేపటి నుంచి ఆర్టీసీ సమ్మె.. తెలంగాణలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు రద్దు?