Aadhaar Card: ఆధార్‌ కార్డు నకిలీదా? ఎలా తెలుసుకోవాలి? స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ ప్రాసెస్‌..

Aadhaar Card Real Or fake: మన దేశంలో ఆధార్ కార్డు ప్రతి ఒక్కరు కలిగి ఉండాల్సిందే. యూఐడీఏఐ దీన్ని జారీ చేస్తుంది. బ్యాంకు నుంచి స్కూలు కాలేజీలు అడ్మిషన్ల వరకు కచ్చితంగా ఆధార్ తప్పనిసరి చేశారు. అయితే మీరు వాడుతున్న ఆధార్ కార్డు నకిలీదా? లేదా? ఒరిజినల్ ఎలా తెలుసుకోవాలి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మనదేశంలో ఆధార్ కార్డు యూఐడీఏఐ అధికారికంగా జారీ చేస్తుంది. అయితే మీ ఆధార్ కార్డు రియల్ ? ఫేక్ ? తెలుసుకోవాలంటే దాని పై ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్లతో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
యూఐడీఏఐ జారీ చేసిన ఈ ఆధార్ కార్డు స్కాన్ చేస్తే సులభంగా తెలిసిపోతుంది. క్యూఆర్ కోడ్ లో వ్యక్తి పేరు, ఫోటో, పుట్టిన తేదీ పూర్తిగా ఎన్క్రిప్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆధార్ కార్డు స్కాన్ చేస్తే కార్డుపై ముద్రించిన వివరాలు మీకు అందిస్తుంది.
మీరు అధికారిక వెబ్సైటు యూఐడీఏఐలో సులభంగా స్కాన్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు. లేదా ఎంఆధార్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి కూడా సెర్చ్ చేయవచ్చు. స్కాన్ చేసినప్పుడు సమాచారం సరిపోకపోతే ఆ ఆధార్ కార్డు ఫేక్ అని అర్థం. ఇక ఆధార్ కార్డు మెసేజ్ లేదా వాట్స్అప్ ద్వారా కాకుండా యూఐడీఏఐ జారీ చేసిన ఆధార్ కార్డ్ ని నమ్మాలి.
అయితే నకిలీ ఆధార్ కార్డు వల్ల అనేక నష్టాలు తప్పవు. కాబట్టి ఇలా క్యూఆర్ కోడ్స్ స్కాన్ చేసి ఆధార్ కార్డు తెలుసుకోవచ్చు. ఇది మీ ఆధార్ ప్రామాణికతను ధ్రువీకరించే ఈ దశ. బ్యాంకులో కూడా కేవైసీ పూర్తి చేయడానికి ఆధార్ తప్పనిసరి అందుకే కేవలం అసలైన ఆధార్ కార్డును మాత్రమే ఉపయోగించండి