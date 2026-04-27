AP 10th Results 2026 Download marks memo via WhatsApp: ఏపీ విద్యార్థులు పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాల కోసం విద్యార్థులు ఎదురుచూస్తున్నారు. 2026 సంబంధించిన పరీక్ష ఫలితాలు మే మొదటి వారంలో విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ఏడాది పదవ తరగతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పరీక్షలు 2026 మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు పెన్, పేపర్ ఫార్మాట్లో నిర్వహించారు. అయితే వాట్సాప్ లోనే మార్క్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో తెలుసుకుందాం.
అయితే ఇటీవలే బోర్డు ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ మొదటి, రెండో సంవత్సరం సంబంధించిన పరీక్ష ఫలితాలు ఏప్రిల్ 15వ తేదీన విడుదల చేసింది. అయితే మే మొదటి వారంలో పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు కూడా విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ పరీక్ష విద్యార్థి ప్రతి సబ్జెక్టులో 35 శాతం సాధించిన వారే పాస్ అవుతారు.
ఏపీ పదవ తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు అధికారిక వెబ్సైట్ https://bse.ap.gov.in/ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే విద్యార్థులు ఇది మాత్రమే కాకుండా ఎస్ఎంఎస్ వాట్సాప్ ఫోన్ కాల్స్ ఆధారంగా కూడా పది పరీక్ష ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు.
వాట్సాప్ లో 10వ తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు చెక్ చేయడానికి ముందుగా 9552300009 నెంబర్ మీ ఫోన్ కాంటాక్ట్ లో సేవ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాట్సప్లో ఈ నెంబర్ కి 'Hi' అని మెసేజ్ చేయాలి.
అప్పుడు రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ ఎంపిక చేసుకొని 'ఏపీ ఎస్ఎస్ సీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్' ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీ ఏపీ SSC క్రమ సంఖ్య నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్లో వాట్సాప్ ద్వారా మీకు ఫలితాలు వచ్చేస్తాయి.
ఏపీ పదవ తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు అధికారిక వెబ్సైట్ https://bse.ap.gov.in/ ఇన్ పొందుపరుస్తారు. విద్యార్థులు ఏపీ ఎస్ఎస్సీ ఫలితాలు 2026 క్లిక్ చేసి ప్రొసీడ్ చేయాలి. అప్పుడు హాల్ టికెట్ నంబరు ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొడితే స్క్రీన్ పై మీ ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.ఇక ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో ఏపీ పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు పొందాలంటే 55352 నెంబర్ కు ఎస్ఎంఎస్ పంపించాలి . ఈ విధంగా కూడా మీరు పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చు