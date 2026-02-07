PF Balance Check In 3 Ways: మీరు కూడా నెలవారీ జీతం పొందే ఉద్యోగులు అయితే మీ జీతం నుంచి ప్రతినెలా పీఎఫ్ డబ్బులు కూడా కట్ అవుతాయి. అది ఉద్యోగి, యజమాని ఖాతా నుంచి ప్రతినెలా కొద్ది మొత్తంలో కట్ అవుతుంది. అయితే మీరు పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ సులభంగా మూడు మార్గాల్లో తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. మొబైల్ లోనే ఈజీగా చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం..
ప్రతినెలా ఉద్యోగి ఖాతా నుంచి కొంత డబ్బు పీఎఫ్ ఖాతాల్లోకి వెళుతుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. పీఎఫ్ ఖాతా నుంచి పెళ్లి, ఇంటి నిర్మాణం, చదువు, వైద్య అవసరాల కోసం సులభంగా మనం విత్ డ్రా చేసుకునే సౌలభ్యం ఈపీఎఫ్ఓ కల్పించింది.
ప్రతినెలా పీఎఫ్ ఖాతాలో డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి? అని సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి మనం ఆఫీసులో చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు. కేవలం ఇంటి నుంచే మొబైల్ ద్వారా మూడు మార్గాల్లో మీరు పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం
ఎస్ఎంఎస్.. పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ను ఇంట్లోనే కూర్చొని మొబైల్లో ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి మీరు ముందుగా 7738299899 అనే నెంబర్కు యూఏఎన్ నంబర్, మీ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ 3 లెట్టర్స్ టైప్ చేసి ఎస్ఎంఎస్ పంపించాలి . ఆ తర్వాత మీ పిఎఫ్ ఖాతాలో ఎంత డబ్బు ఉంది మెసేజ్ రూపంలో కనిపిస్తుంది.
ఉమాంగ్ యాప్.. పీఎఫ్ ఖాతాలో బ్యాలెన్స్ ఉమాంగ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని కూడా ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులో ఈపీఎఫ్ఓ సెలెక్ట్ చేయాలి. అక్కడ 'వ్యూ పాస్ బుక్' కనిపిస్తుంది. అందులో మీ ఈపీఎఫ్ఓ సర్వీస్ ఎంచుకోని యూఏఎన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి.. పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉద్యోగి, యజమాని షేర్ పెన్షన్ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా కనిపిస్తుంది.
మిస్ కాల్… ఈ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ బ్యాలెన్స్ సులభంగా మిస్ కాల్ ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ముందుగా మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ లో 9966044425 నంబర్ సేవ్ చేసుకోవాలి. దీనికి మీరు మిస్ కాల్ ఇచ్చిన వెంటనే మీ పీఎఫ్ ఖాతా డబ్బు మీ మొబైల్ స్క్రీన్ పై కనిపిస్తుంది. అయితే ముందుగా మీ యూఏఎన్ పోర్టల్ లో మీ మొబైల్ నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఉండాలి.