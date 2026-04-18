How To Check Gold Purity In BIS care App: అక్షయ తృతీయ హిందువులకు ఎంతో పరమ పవిత్రమైన పండుగ. ఈరోజు బంగారం, వెండి వంటి విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. అక్షయ అంటే క్షయం కానిది.. తరగనిది అని అర్థం. ఈరోజు బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయడం వల్ల అవి రెట్టింపు అవుతాయనే నమ్మకం ఉంది. అందుకే ఈరోజు గోల్డ్ కొంటారు. జువెలరీ షాపుల వారు కూడా ఆఫర్స్ కూడా ప్రకటిస్తారు. అయితే మీరు కూడా బంగారం షాపుకు వెళ్లి గోల్డ్ కొనుగోలు చేస్తే ముందుగా ఈ విషయం తెలుసుకోండి. గోల్డ్ ప్యూరిటీ ఫోన్లోనే చెక్ చేయవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
అక్షయ తృతీయ రోజు గోల్డ్ కొనుగోలు చేయడానికి ఈ రోజంతా శుభప్రదమే. ఇవి కాకుండా కొన్ని ప్రత్యేక ముహూర్తాలు కూడా ఉన్నాయి. హైదరాబాదులో ఉదయం 10:49 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు అద్భుతమైన సమయం. ఇది కాకుండా రాత్రి వరకు కూడా శుభ సమయాలు ఉన్నాయి.
అయితే చాలామంది గోల్డ్ జ్యువెలరీ రూపంలో కొనుగోలు చేయడానికి ఇష్టపడతారు. ఇక 24 క్యారెట్ల కాయిన్స్, బార్ కొనుగోలు చేస్తే ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లదు. అయితే ప్రస్తుతం యంగ్ జనరేషన్ వారు ఎక్కువగా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వాటిలో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు.
అయితే గోల్డ్ ఆభరణాల రూపంలో కొనుగోలు చేసే వారికి మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ గోల్డ్ ప్యూరిటీ ఉందా? లేదా? చెక్ చేసుకోవాలి. దీనికి BIS హాల్ మార్క్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క జ్యువెలరీ పైన ఈ హాల్ మార్క్ ఐడి నెంబర్ ఉంటుంది. దీని ద్వారా మీరు గోల్డ్ ప్యూరిటీని చెక్ చేసుకోవచ్చు.
దీనికి ప్రభు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన BIS కేర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అందులో HUID నెంబర్ ఆధారంగా మీ గోల్డ్ ప్యూరిటీని చెక్ చేసుకోవచ్చు. చట్టబద్ధమైన స్వచ్ఛత ప్రమాణాలను పాటించేలా తయారీ దారుల నుంచి వినియోగదారులను రక్షించడానికి ఈ హాల్ మార్కింగ్ అనేది ప్రవేశపెట్టారు.
గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి మీరు బిఐఎస్ కేర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ పేరు, ఫోన్ నెంబర్, ఇమెయిల్ ఆధారంగా లాగిన్ అవ్వాలి. అందులో వెరిఫై HUID నెంబర్ క్లిక్ చేయండి. ఆ తర్వాత మీ గోల్డ్ ఆభరణాలపై ముద్రించిన 6 అంకెల నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ,హాల్ మార్కింగ్, కేంద్రం ఆర్టికల్ AHC రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ తేదీ వంటి అన్ని వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
BIS కేర్ యాప్ ద్వారా మీరు బంగారం ప్యూరిటీని చెక్ చేయడం మాత్రమే కాదు. ఇక్కడ మీరు ఫిర్యాదులు కూడా చేయవచ్చు. ఎవరైనా ఆ ఈ ఉత్పత్తులపై మోసపూరితమైన పనులు చేస్తే ఐఎస్ఐ హాల్ మార్కు, సి ఆర్ ఎస్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రామాణికతను ధృవీకరించడానికి ఇది అనుమతిస్తుంది.