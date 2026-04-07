How To Check PAN Card Status: ఏ లావాదేవీలు చేయాలన్నా పాన్ కార్డు తప్పనిసరి ఉండాల్సిందే. బ్యాంకులో కూడా పాన్ కార్డు అవసరం. అయితే ఇటీవల ఆధార్, పాన్ కార్డు లింక్ కూడా తప్పనిసరి చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అయితే ఇటీవల కొన్ని కోట్లాది పాన్ కార్డ్స్ రద్దు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అది ఇనాక్టివ్లోకి వెళ్లిపోయాయి. మీ పాన్ కార్డు యాక్టివ్ లేదా ఇనాక్టివ్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి.
ముందుగా పాన్ కార్డు ఆధార్ అనేది లింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల లావాదేవీలు ఇన్కమ్ టాక్స్ రిటర్న్స్ ,బ్యాంకు లావాదేవీలు కూడా సులభతరంగా చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ పాన్ కార్డు ఇనాక్టివ్ ఉంటే అన్నీ పనులు కష్టతరం అవుతాయి.
పాన్ కార్డ్ ఇనాక్టివ్ అవ్వడానికి ప్రధాన కారణం ఆధార్ ,పాన్ లింక్ కాకపోవడమే . దీంతోపాటు ఒకటి కంటే ఎక్కువ పాన్ కార్డ్స్ కలిగి ఉండటం వల్ల పాన్ కార్డ్ డీయాక్టివేట్ అవుతుంది. నకిలీ పాన్ కార్డు ఉంటే కూడా ఇదే పరిస్థితి. దీనికి అధికారిక వెబ్సైట్లో సులభంగా మీ పాన్ కార్డ్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు.
ఇన్కమ్ టాక్స్ అధికారిక పోర్టల్ ఓపెన్ చేసి అందులో వెరిఫై పాన్ స్టేటస్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి. మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ, రిజిస్టర్ ఫోన్ నెంబర్ వంటివి ధ్రువీకరించుకోవాలి. అప్పుడు మీ పాన్ యాక్టివ్ గా ఉందో లేదో కనిపిస్తుంది.
పాన్ యాక్టివ్ చేయడం ఎలా? ఒకవేళ మీ పాన్ కార్డు యాక్టివ్ గా లేకపోతే ఆధార్ పాన్ లింక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో వెయ్యి పెనాల్టీ కూడా పడవచ్చు. ఆదాయపు పన్ను అధికారిక పోర్టల్లో మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఒకవేళ మీ పాన్ కార్డు ఇనాక్టివ్ ఉంటే మాత్రం ఇన్కమ్ టాక్స్ రిఫండ్ పొందలేరు. బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫెయిలవుతాయి. డిమ్యాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ కాదు. లోన్స్ కూడా రిజెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకే తప్పనిసరిగా పాన్, ఆధార్ లింక్ చేయండి. మీ డీటెయిల్స్ కూడా సరిగ్గా ఉండాలి.