Check PF Balance With Missed Call: ప్రతినెలా మన జీతం నుంచి కొంతమేర డబ్బు పీఎఫ్లో జమ అవుతుంది. ఉద్యోగులకు కావలసిన సమయంలో ఈ డబ్బులను ఉపసంహరించుకోవచ్చు. అయితే ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ఎప్పటికప్పుడు బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోనే సదుపాయం కూడా కల్పించింది. అది కేవలం పీఎఫ్ పోర్టల్ ద్వారానే మాత్రమే కాకుండా సులభంగా ఒక మిస్ కాల్తో కూడా మీరు పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం..
ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సభ్యులు పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ప్రతినెలా చెక్ చేసుకోవాలని అనుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈపీఎఫ్ఓ పోర్టల్ లో బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకునే సౌకర్యం ఉంది. ఇది మాత్రమే కాదు కేవలం మిస్ట్ కాల్ ద్వారా కూడా బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు.
ఒక్క నెంబర్కు మిస్ కాల్ ఇస్తే కేవలం సెకండ్లలోనే మీ మొబైల్కు మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో కనిపిస్తుంది. అది కూడా ఇంట్లో కూర్చొని మీ మొబైల్లో ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ విధానం తెలుసుకుందాం.
పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ మొబైల్లో చెక్ చేసుకోవాలంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నెంబర్ UAN లింక్ అయి ఉండాలి. ఆ తర్వాత 9966044425 నెంబర్కు కాల్ చేయాలి. అయితే కాల్ వెంటనే డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సెకండ్లలో మీ మొబైల్కు పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎంతుందో కాంట్రిబ్యూషన్ వివరాలు పంపిస్తుంది.
అయితే మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎంతుందో చెక్ చేసుకోవాలంటే కేవలం మొబైల్ నెంబర్ ఉంటే సరిపోదు. మీ వద్ద యాక్టివ్ UAN ఉండాలి. ఈ మొబైల్ నెంబర్ రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి. అంతేకాదు ఆధార్, పాన్, బ్యాంకు వివరాలతో కేవైసీ కూడా పూర్తి చేసుకుని ఉండాలి.
కేవలం మిస్ కాల్ ద్వారా మాత్రమే కాదు ఈపీఎఫ్ సభ్యులు తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్ రూపంలో కూడా పొందవచ్చు. EPFOHO UAN ENG TO 7738299899 ద్వారా కూడా బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు.
ఈపీఎఫ్ఓ నెంబర్ పోర్టల్ లాగిన్ అయి UAN, పాస్వర్డ్ ఆధారంగా కూడా ఫోటోలో మీ పాస్ బుక్ వివరాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మాత్రమే కాదు ఉమాంగ్ యాప్ మీ మొబైల్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈపీఎఫ్ సర్వీస్ యాక్సెస్ సులభంగా చేయవచ్చు.
ప్రతినెలా పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవటం తప్పనిసరి. ఎందుకంటే యజమాని, ఉద్యోగి పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ క్రెడిట్ అవుతుందని నిర్ధారించుకోవచ్చు. దీంతో పాటు సభ్యులు వారి రిటైర్మెంట్ సేవింగ్స్, వడ్డీ జమ వివరాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు.