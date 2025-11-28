Easy way to check PF balance: EPFO పోర్టల్లో EPF బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసే సమయంలో చాలా మంది సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. లాగిన్ లోపాలు, సర్వర్ డౌన్, లేదా KYC అసంపూర్తి వంటి కారణాల వల్ల సమాచారం కనిపించడంలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. కానీ పోర్టల్లో సమస్యలు వచ్చినా, మీ PF ఖాతా వివరాలను తెలుసుకునే మరో అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా కూడా బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు. ఎలాగో చూద్దాం.
పోర్టల్లో బ్యాలెన్స్ చూసే సమయంలో ఎందుకు ఇబ్బందులు వస్తాయి? EPF పాస్బుక్ పోర్టల్లో సభ్యులు తమ డిపాజిట్లు, లావాదేవీలను ఆన్లైన్లో చూడవచ్చు. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో సర్వర్పై అధిక ట్రాఫిక్ ఉండటం, వెబ్సైట్ మెయింటెనెన్స్, లాగిన్ సమస్యలు, లేదా KYC అప్డేట్ పూర్తిగా లేకపోవడం వల్ల బ్యాలెన్స్ వివరాలు లోడ్ కాకపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు సాంకేతిక లోపాలు కూడా ఈ సమస్యలకు కారణమవుతాయి.
పోర్టల్ లేకుండా PF బ్యాలెన్స్ తనిఖీ చేసే మార్గాలు: 1. SMS ద్వారా PF బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయడం: మీ UAN యాక్టివ్గా ఉండాలి. PAN, బ్యాంక్ ఖాతా, ఆధార్ లింక్ అయి ఉండాలి. అన్ని వివరాలు సరిగా ఉంటే, మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుంచి 7738299899 కు ఇలా SMS పంపించండి.
EPFOHO UAN ENG..ఇక్కడ.. ENG స్థానంలో మీ భాష మొదటి మూడు అక్షరాలను వాడవచ్చు (ఉదా: హిందీ - HIN, తెలుగు - TEL).EPFO మీకు మీ భాషలోనే బ్యాలెన్స్ సమాచారం SMS ద్వారా పంపుతుంది. ఈ సేవ ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, పంజాబీ, బెంగాలీ, గుజరాతీ, మరాఠీ, మలయాళం వంటి భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది.
మిస్డ్ కాల్ ద్వారా PF బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవడం: ఇందుకు కూడా మీ UAN యాక్టివ్ అయి ఉండాలి. KYC వివరాలు పూర్తిగా అప్డేట్ అయి ఉండాలి. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి 011-22901406 కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి. రెండు రింగ్ల తర్వాత కాల్ కట్ అవుతుంది. తర్వాత కొన్ని క్షణాల్లో మీ PF బ్యాలెన్స్ వివరాలు SMS ద్వారా వస్తాయి.
PF బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవడానికి ముందు చేయాల్సిన పనులు: UAN యాక్టివేషన్: EPFO పోర్టల్ ద్వారా మీ యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ను రిజిస్టర్ చేసి యాక్టివేట్ చేయాలి.
KYC వివరాల అప్డేటింగ్: ఆధార్, PAN, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను మీ UANతో తప్పనిసరిగా లింక్ చేయాలి. ఇవి లింక్ చేయకపోతే SMS/మిస్డ్ కాల్ సేవలు పనిచేయవు.
రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్: మీ UANకు మీ ప్రస్తుత మొబైల్ నంబర్ లింక్ అయి ఉండాలి. కమ్యూనికేషన్, వెరిఫికేషన్ కోసం ఇది తప్పనిసరి.ఈ ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులను ఉపయోగించి EPF సభ్యులు పాస్బుక్ పోర్టల్పై ఆధారపడకుండా ఎప్పుడైనా PF బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా SMS, మిస్డ్ కాల్ సేవలకు ఇంటర్నెట్ అవసరం లేకున్నా ఈ ప్రయోజనం పొందవచ్చు.