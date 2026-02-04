Aadhaar Card Misuse: మీ ఆధార్ కార్డు ఎక్కడెక్కడ వాడారో 5 నిమిషాల్లో కనుక్కోండి.. ఎలాగంటే..!

Aadhaar card misuse alert: ఈమధ్య కాలంలో ఆధార్ దుర్వినియోగం గురించి చాలామందికి భయం పెరుగుతోంది. బ్యాంకింగ్ సేవలు, మొబైల్ సిమ్లు, ప్రభుత్వ పథకాలు, పింఛన్లు వంటి ఎన్నో అవసరాలకు ఆధార్ తప్పనిసరిగా మారింది. అందుకే మన ఆధార్ సురక్షితంగా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం.
మన ఆధార్ కార్డ్ ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగించారు.. అని తెలుసుకోవడం ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో చాలా ముఖ్యమైన పని. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (యూఐడీఏఐ) ఒక ముఖ్యమైన సౌకర్యాన్ని అందిస్తోంది. అదే అథెంటికేషన్ హిస్టరీ.. అనే ఫీచర్.
ఈ ఫీచర్ ద్వారా మీ ఆధార్ నంబర్ను గత ఆరు నెలల్లో ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగించారో చాలా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఎవరో మీకు తెలియకుండా మీ ఆధార్ను వాడారా? లేదా అనుమానాస్పదంగా ఎక్కడైనా ఉపయోగించబడిందా? అన్న విషయాలు ఈ ఫీచర్ ద్వారా వెంటనే తెలుస్తాయి.
ఈ సేవను వినియోగించుకోవాలంటే ముందుగా యూఐడీఏఐ అధికారిక వెబ్సైట్కు వెళ్లాలి. అక్కడ కనిపించే మై ఆధార్ విభాగాన్ని ఓపెన్ చేయాలి. అందులో అథెంటికేషన్ హిస్టరీ..అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత మీ ఆధార్ నంబర్ నమోదు చేయాలి. మీ ఆధార్తో రిజిస్టర్ చేసిన మొబైల్ నంబర్కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీని నమోదు చేసి లాగిన్ కావాలి.
లాగిన్ అయిన వెంటనే మీ ఆధార్ ఎప్పుడు ఉపయోగించబడింది, ఏ తేదీన వాడారు, బయోమెట్రిక్ ద్వారా లేదా ఓటీపీ ద్వారా వాడారా వంటి పూర్తి వివరాలు స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి. మీరు స్వయంగా చేసిన లావాదేవీలే ఉన్నాయా? లేక మీకు తెలియని ఎంట్రీలు ఏవైనా ఉన్నాయా? అన్నది జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి.
ఏదైనా అనుమానాస్పదంగా అనిపిస్తే వెంటనే ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. యూఐడీఏఐ వెబ్సైట్లోనే ఫిర్యాదు నమోదు చేయవచ్చు. అవసరమైతే మీ ఆధార్ను తాత్కాలికంగా లాక్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని వల్ల మీ ఆధార్ను ఎవరు దుర్వినియోగం చేయకుండా కాపాడుకోవచ్చు. అలాగే..మీ ఆధార్ వివరాలను ఎవరికీ అనవసరంగా ఇవ్వకూడదు. ఆధార్ ఫోటోకాపీలు ఇస్తే తప్పనిసరిగా సంతకం చేసి, అవసరమైన పనికే ఇవ్వాలి. అప్పుడప్పుడూ అథెంటికేషన్ హిస్టరీ చెక్ చేయడం అలవాటు చేసుకుంటే, మీ ఆధార్ భద్రత మరింత బలపడుతుంది.