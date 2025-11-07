Check Name In Voter List For Jubilee Hills By Poll 2025: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ప్రచారం హోరాహోరీగా సాగుతున్నాయి. అక్కడి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో ఉప ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే, బీఆర్ఎస్ నుంచి మాగంటి సునీత బరిలోకి దిగగా.. కాంగ్రెస్ నుంచి నవీన్ యాదవ్ పోటీ చేస్తున్నారు. బీజేపీ నుంచి లంకల దీపక్ రెడ్డి పోటీ చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో ఓటర్ లిస్ట్లో మీ పేరు ఇలా చెక్ చేసుకోండి..
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. నవంబర్ 11న మంగళవారం రోజు ఉదయం నుంచి ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఓటు వేయడానికి వెళ్తున్న ప్రజలు తమతోపాటు తగిన గుర్తింపు కార్డు కూడా తీసుకువెళ్లాలి.
అయితే, ఓటర్ లిస్టులో మీ పేరు ఉందా? ముందుగా చెక్ చేసుకోండి. ఎపిక్ (EPIC) కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన https://voters.eci.gov.in/ ఓపెన్ చేయాలి.
అందులో మీరు E-EPIC డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు ఈ కాపీ ఎపిక్ కార్డు ఆప్షన్ వస్తుంది. అక్కడ మీ ఓటర్ ఐడీ నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత మీ రిజిస్టర్ మొబైల్కు ఓటీపీ వస్తుంది.
దాన్ని నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు వెరిఫై చేసిన వెంటనే మీ స్క్రీన్పై మీ ఓటర్ ఐడీ వివరాలు, తండ్రి లేదా భర్త పేరు, ఇతర వివరాలు కనిపిస్తాయి. దాన్ని మళ్లీ మొబైల్ నెంబర్కు ఓటీపీ పంపించాలి.
అప్పుడు మీ మొబైల్ నెంబర్కు మరో ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో సులభంగా ఎపిక్ కార్డు డౌన్లోడ్ అవుతుంది. పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్లో డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇలా మీ ఎపిక్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.