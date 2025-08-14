English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Home loan tips: వావ్.. ఈ సూపర్ ఐడియాతో 10 ఏళ్లలో రూ. కోటి హోమ్ లోన్‌కి గుడ్ బై చెప్పండి.. వడ్డీపై రూ. 52 లక్షలు ఆదా చేసుకోండి..!!

Smart Tips to Repay ₹1 Crore Home Loan: ఇల్లు కొనడం చాలా మంది జీవితంలో ఒక పెద్ద కల. కానీ హోమ్ లోన్‌ తీసుకుంటే దాని ఈఎంఐ (EMI) చాలా సంవత్సరాల పాటు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఆర్థికంగా భారంగా అనిపించవచ్చు. కానీ కొన్ని సులభమైన పద్ధతులతో లోన్ త్వరగా తీర్చి లక్షల రూపాయల వడ్డీని ఆదా చేయవచ్చు. ఈ చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మీరు లోన్ భారాన్ని తగ్గించి ఆర్థిక స్వేచ్ఛను త్వరగా పొందవచ్చు.
 
చాలా మందికి ఇల్లు కొనడం అనేది జీవితంలో పెద్ద లక్ష్యంగా ఉంటుంది. సొంత ఇంటి తాళాలు చేతిలో పట్టుకోవడం ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. కానీ ఇంటి రుణం తీసుకుంటే దాని ఈఎంఐలు చాలా సంవత్సరాలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇది మీ ఆదాయంలో చాలా భాగాన్ని తీసుకుంటుంది. చాలా మంది ఈఎంఐలు చెల్లిస్తూ ఉంటారు కానీ మొదటి సంవత్సరాల్లో ఈ డబ్బులో ఎక్కువ భాగం వడ్డీకే వెళ్తుందని గమనించరు. దీని వల్ల రుణం చాలా కాలం భారంగా ఉంటుంది. కానీ కొన్ని తెలివైన చిట్కాలతో ఈ రుణాన్ని త్వరగా తీర్చి లక్షల రూపాయల వడ్డీని ఆదా చేయవచ్చు. తక్కువ వడ్డీ రేటు ఉన్న బ్యాంకులను ఎంచుకోవడం కూడా మంచిది.    

మోర్డోర్ ఇంటెలిజెన్స్ నివేదిక ప్రకారం భారతీయ హోమ్ లోన్ మార్కెట్ 2025 నుండి 2030 వరకు 22.5% CAGR వద్ద వృద్ధి చెందుతుందని మరియు రాబోయే ఐదేళ్లలో రెట్టింపు కావచ్చని అంచనా. కానీ ఈ వేగవంతమైన వృద్ధి ఉన్నప్పటికీ చాలా మందికి తక్కువ సమయంలో, తక్కువ ఖర్చుతో తమ రుణాలను చెల్లించే వ్యూహాల గురించి తెలియదు.  

ప్రతి సంవత్సరం ఒక అదనపు EMI చెల్లించడం వల్ల లాభం ఏమిటంటే మీరు తీసుకున్న రుణాన్ని త్వరగా తీర్చవచ్చు మరియు వడ్డీలో చాలా డబ్బు ఆదా చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు మీరు 20 సంవత్సరాల కోసం 8.5% వడ్డీ రేటుతో 1 కోటి రుపాయల రుణం తీసుకుంటే, మీ నెలవారీ EMI సుమారు 86,782 రూపాయలు ఉంటుంది. కానీ మీరు ప్రతి సంవత్సరం ఒక అదనపు EMI చెల్లిస్తే.. సుమారు 20 లక్షల రూపాయల వడ్డీని ఆదా చేయవచ్చు. అంతేకాక మీ లోన్ ని 3 సంవత్సరాల 3 నెలల పాటు ముందుగానే తీర్చవచ్చు.  

రుణాన్ని త్వరగా తీర్చడానికి కొన్ని సులభమైన మార్గాలు ఉన్నాయి. మీరు రుణం తీసుకున్న మూడవ సంవత్సరంలో ఒకేసారి 5 లక్షల రూపాయలు ముందస్తుగా చెల్లిస్తే.. సుమారు 14 లక్షల రూపాయల వడ్డీని ఆదా చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా రుణం తీర్చే సమయం దాదాపు రెండేళ్లు తగ్గుతుంది. మరో మంచి పద్ధతి ఏమిటంటే ప్రతి సంవత్సరం EMIని కొంచెం పెంచడం. ఇలా చేస్తే మీరు రుణాన్ని 10 ఏళ్లలోపే తీర్చవచ్చు మరియు సుమారు 52 లక్షల రూపాయల వడ్డీని ఆదా చేయవచ్చు. ఈ రెండు పద్ధతులు మీ రుణ భారాన్ని తగ్గించి.. త్వరగా రుణం నుండి బయటపడేందుకు సహాయపడతాయి.  

గృహ రుణాన్ని తీసుకున్న తొలి సంవత్సరాల్లో ముందస్తు చెల్లింపు చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే గృహ రుణాలు బ్యాలెన్స్ తగ్గే పద్ధతిలో పనిచేస్తాయి. అంటే మీరు బాకీ ఉన్న అసలు మొత్తంపై మాత్రమే వడ్డీ చెల్లిస్తారు. ఉదాహరణకు మొదటి నెలలో మీరు చెల్లించే EMI రూ. 86,782లో ఎక్కువ భాగం వడ్డీకి రూ. 70,833 వెళ్తుంది మరియు అసలుకి రూ. 15,949 మాత్రమే చెల్లించబడుతుంది. రుణ బ్యాలెన్స్ తగ్గినప్పుడు, వడ్డీ భాగం కూడా తగ్గుతుంది.  

మొదటి సంవత్సరంలో రూ. లక్ష ముందస్తుగా చెల్లించడం వల్ల వడ్డీలో రూ. 1.61 లక్షలు ఆదా అవుతుంది. కానీ పదవ సంవత్సరంలో అదే మొత్తం రూ. 85,000 మాత్రమే ఆదా అవుతుంది. కాబట్టి ప్రారంభ సంవత్సరాల్లో ముందస్తుగా చెల్లించడం ప్రయోజనకరం. అలాగే, ముందస్తుగా చెల్లించేటప్పుడు EMI తగ్గించడానికి బదులుగా రుణ కాలపరిమితిని తగ్గించుకోవడాన్ని ఎంచుకోండి. ఇది గరిష్ట పొదుపును అనుమతిస్తుంది.   

రుణ నిబంధనలను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఒకవేళ వేరే బ్యాంక్ లేదా ఆర్థిక సంస్థ తక్కువ వడ్డీ రేటు ఇస్తే, రుణ బ్యాలెన్స్‌ను ఆ బ్యాంక్‌కు బదిలీ చేయడం గురించి ఆలోచించండి. అయితే, ముందస్తు చెల్లింపు కోసం జరిమానా లేదా అదనపు ఛార్జీలు లేవని నిర్ధారించుకోండి.  

