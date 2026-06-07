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e-PAN: అర్జంట్‌గా పాన్ కార్డ్ కావాలా? ఇంటి నుండే ఇలా ఈజీగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 07, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:58 PM IST

How to Download Your PAN Card Instantly: ప్రతి వ్యక్తికి పాన్ కార్డ్ ఉండటం చాలా ముఖ్యం. బ్యాంక్ అకౌంట్లు తెరవాలన్నా లేదా ఇన్‌కమ్ టాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలన్నా ఇది తప్పనిసరి. ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఇచ్చే ఈ కార్డు వివిధ ఆర్థిక లావాదేవీలకు అవసరమవుతుంది. అయితే, మీరు ఈ పాన్ కార్డును చాలా సులభంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.. ఆ విధానం ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
 

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పాన్ కార్డు

బ్యాంక్ ఖాతాలు ప్రారంభించడం, ఇన్కమ్ టాక్స్ ఫైలింగ్, లోన్స్ వంటి ఆర్థిక పనుల కోసం పాన్ కార్డ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అందుకే ఆధార్ కార్డు ఎంత ముఖ్యమో, పాన్ కార్డు కూడా అంతే అవసరం. మీరు ఇంటి నుండే ఆన్‌లైన్ ద్వారా పాన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుత కాలంలో ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిపేటప్పుడు ఒక గుర్తింపు కోసం దీనిని ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మీ ఆర్థిక వివరాల కోసం దీనిని ఉపయోగిస్తాయి.  

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ఇ-పాన్ కార్డు

బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్, లోన్ తీసుకోవడం లేదా ఇన్కమ్ టాక్స్ ఫైలింగ్ వంటి పనులకు పాన్ కార్డును తప్పనిసరి చేశారు. పాన్ కార్డు పొందడానికి వయసుతో సంబంధం లేదు, కాబట్టి చిన్న పిల్లలు కూడా దీనిని తీసుకోవచ్చు.  

download pan card online3/5

పాన్ కార్డు డౌన్‌లోడ్

మీకు పాన్ కార్డు అత్యవసరంగా కావాలంటే, ఆన్‌లైన్ పాన్ సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. మీరు ఉన్న చోట నుండే సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇన్కమ్ టాక్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో పాన్ కార్డు కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లోనే జనరేట్ అవుతుంది.  

pan card online4/5

పాన్ కార్డ్ ఆన్‌లైన్

ముందుగా అధికారిక ఆదాయపు పన్ను శాఖ వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి 'ఇన్‌స్టంట్ ఈ-పాన్' అనే ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి. అక్కడ 'గెట్ న్యూ ఈ-పాన్' పై క్లిక్ చేసి మీ ఆధార్ నంబర్‌ను ఎంటర్ చేయాలి. మీ మొబైల్ నంబర్‌కు వచ్చే ఓటీపీని వెరిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది.  

instant pan card5/5

ఇన్‌స్టంట్ ఇ పాన్ కార్డ్

తరువాత సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్‌గా మీ ప్రాథమిక వివరాలను చూపుతుంది. వాటిని ఒకసారి సరిచూసుకుని, వివరాలు సరిగ్గా ఉంటే అప్లికేషన్‌ను సబ్మిట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీకు ఒక టోకెన్ నంబర్ వస్తుంది. కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లోనే మీ పాన్ కార్డు సిద్ధమవుతుంది, దానిని మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

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