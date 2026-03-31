English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Bank Auto Sweep Facility: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు బంపర్ ఆఫర్! ఆటో స్వీప్ సౌకర్యంతో మీ సేవింగ్స్ అకౌంట్‌పై భారీ వడ్డీ.. ఎలాగో తెలుసా?

Bank Auto Sweep Facility: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు బంపర్ ఆఫర్! ఆటో స్వీప్ సౌకర్యంతో మీ సేవింగ్స్ అకౌంట్‌పై భారీ వడ్డీ.. ఎలాగో తెలుసా?


Bank auto sweep facility: మనం కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును భద్రంగా ఉంటుందని బ్యాంకు సేవింగ్స్ ఖాతాలో వేస్తుంటాము.  కానీ ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న తరుణంలో.. సేవింగ్స్ ఖాతా ఇచ్చే అతి తక్కువ వడ్డీ మన ఆర్థిక వృద్ధికి సరిపోదు. అందుకే.. మీ డబ్బుపై మీరు గరిష్ట లాభం పొందాలంటే  ఆటో స్వీప్ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవాలి. దీని కోసం మీరు కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టక్కర్లేదు. కేవలం మీ బ్యాంకుకు వెళ్లి ఈ సర్వీస్‌ను ఎనేబుల్ చేయమని చెబితే సరిపోతుంది.
1 /5

ఆటో స్వీప్ అంటే ఏమిటి? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఇది మీ సేవింగ్స్ ఖాతా, ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ (FD)ల కలయిక. ఈ సౌకర్యాన్ని ఎంచుకున్నప్పుడు, మీ ఖాతాలో ఒక నిర్దిష్ట  పరిమితిని  సెట్ చేస్తారు. మీ ఖాతాలో డబ్బు ఆ పరిమితిని మించినప్పుడల్లా, ఆ అదనపు మొత్తం ఆటోమేటిక్‌గా ఎఫ్‌డీగా మారిపోతుంది.  

2 /5

ఒక ఉదాహరణతో చూద్దాం: మీరు మీ ఖాతాలో పరిమితిని రూ. 20,000 గా నిర్ణయించుకున్నారనుకుందాం. ఇప్పుడు మీ ఖాతాలో రూ. 70,000 డిపాజిట్ అయ్యాయి. అప్పుడు బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే.. ఆ రూ. 20,000లను సేవింగ్స్ ఖాతాలోనే ఉంచి (దీనికి సాధారణ వడ్డీ వస్తుంది), మిగిలిన రూ. 50,000లను వెంటనే ఆటోమేటిక్‌గా ఎఫ్‌డీగా మారుస్తుంది. దీనివల్ల ఆ రూ. 50,000పై మీకు సేవింగ్స్ ఖాతా కంటే దాదాపు 3 రెట్లు ఎక్కువ వడ్డీ (అంటే 6% నుండి 7.5% వరకు) లభిస్తుంది.

3 /5

ఎప్పుడైనా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు! ఆటో స్వీప్ ఫీచర్ లోని అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్  లిక్విడిటీ . మీ డబ్బు ఎఫ్‌డీగా మారినప్పటికీ, మీకు అవసరమైనప్పుడు దాన్ని ఎప్పుడైనా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక షాపింగ్ మాల్‌కు వెళ్లి రూ. 30,000 ఖర్చు చేశారనుకోండి. మీ సేవింగ్స్ ఖాతాలో ఉన్న రూ. 20,000 సరిపోవు కాబట్టి, బ్యాంక్ ఆటోమేటిక్‌గా మీ ఎఫ్‌డీ నుండి మిగిలిన రూ. 10,000లను వెనక్కి తీసుకుంటుంది (దీనిని రివర్స్ స్వీప్ అంటారు). దీని కోసం మీరు బ్యాంకుకు వెళ్లక్కర్లేదు, ఎఫ్‌డీ బ్రేక్ చేయక్కర్లేదు. మీరు వాడినంత వరకు వడ్డీ పోతుంది, మిగిలిన డబ్బుపై ఎఫ్‌డీ వడ్డీ కొనసాగుతుంది.

4 /5

ఆటో స్వీప్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు: అధిక వడ్డీ: సాధారణ పొదుపు ఖాతాపై 2.5% వడ్డీ వస్తే, ఈ ఫీచర్ ద్వారా 6-7% వరకు లాభం పొందవచ్చు. ఆటోమేటెడ్ ప్రక్రియ: ప్రతిసారీ ఎఫ్‌డీలు కట్టే శ్రమ తప్పుతుంది. అంతా సాఫ్ట్‌వేర్ చూసుకుంటుంది. పొదుపు అలవాటు: ఎక్కువ వడ్డీ వస్తుందని తెలియడంతో, వినియోగదారులు అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుని ఎక్కువ పొదుపు చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. సరళత: మీరు మీ డెబిట్ కార్డ్ లేదా చెక్ ద్వారా ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా డబ్బును వాడుకోవచ్చు.

5 /5

చాలా మంది బ్యాంక్ మేనేజర్లు లేదా ఉద్యోగులు ఈ ఫీచర్ గురించి మీకు చెప్పకపోవచ్చు, ఎందుకంటే కస్టమర్లకు ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తే బ్యాంకుకు వచ్చే లాభం తగ్గుతుంది. కాబట్టి, మీరు స్వయంగా మీ నెట్ బ్యాంకింగ్ యాప్ ద్వారా లేదా బ్రాంచ్‌కు వెళ్లి  ఆటో స్వీప్  సౌకర్యాన్ని వెంటనే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. రూపాయి రూపాయి కలిస్తేనే కదా మహా నిధి అయ్యేది. 

banking Savings account Auto Sweep Fixed Deposit PERSONAL FINANCE Investment Money Saving Tips Zee Telugu News Bank auto sweep facility Telugu

Next Gallery

Flipkart Offer: థామ్సన్‌ కూలర్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అదిరిపోయే ఆఫర్‌.. రూ.13 వేలది.. కేవలం రూ.8 వేలే!