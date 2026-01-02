English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Pension: రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు లక్ష రూపాయల పెన్షన్ కావాలా? అయితే ఇదే బెస్ట్ స్కీమ్. ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే చాలు..!!

NPS Pension Scheme: పదవి విరమణ తర్వాత ఆర్థిక భద్రత అనేది ప్రతి ఉద్యోగి కల. నెలకు కనీసం ఒక లక్ష రూపాయల పెన్షన్ వస్తే జీవితం ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా సాగుతుందని చాలా మంది కోరుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో నేషనల్ పెన్షన్ స్కీములో ఈమధ్యే వచ్చిన కొత్త రూల్స్ ఇన్వెస్టర్లకు కీలక మార్గదర్శకంగా మారాయి. సరైన ప్లానింగ్ చేసినట్లయితే ఎన్పీఎస్ ద్వారా నెలకు లక్ష రూపాయల పెన్షన్ పొందడం సాధ్యం అవుతుంది. 
 
ఎన్పీఎస్ తాజాగా తీసుకువచ్చిన కొత్త రూల్స్ ప్రకారం.. రిటైర్మెంట్ సమయంలో ఎన్పీఎస్ కార్పస్ లో గరిష్టంగా 80శాతం మొత్తాన్ని ఒకేసారి విత్ డ్రా చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మిగిలిన కనీసం 20శాతం మొత్తాన్ని యాన్యుటీ స్కీములో పెట్టాలి. అదే మీ నెలలవారీ పెన్షన్ కు అధారంగా ఉంటుంది.   

ఉదాహరణకు రిటైర్మెంట్ నాటికి మీ ఎన్పీఎస్ కార్పస్ రూ. 1కోటి అయితే.. అందులో రూ. 80 లక్షలు బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి తీసుకోవచ్చు.  మిగిలిన రూ.20 లక్షలు యాన్యుటీగా మారి ప్రతి నెల పెన్షన్ ఇస్తాయి. మీరు కోరుకుంటే మొత్తం కార్పస్‌ను కూడా యాన్యుటీలో పెట్టుకోవచ్చు. గతంలో అయితే కేవలం 60 శాతం మాత్రమే లంప్‌సమ్‌గా తీసుకునే వెసులుబాటు ఉండేది.

నెలకు రూ. 1 లక్ష పెన్షన్ కోసం ఎంత పెట్టుబడి అవసరం? ఇప్పుడు ఒక సులభమైన ఉదాహరణ చూద్దాం. రాము అనే వ్యక్తి 35 ఏళ్ల వయసులో ఎన్పీస్ లో పెట్టుబడి పెట్టారు అనుకుందాం.  అతని రిటైర్మెంట్ వయసు 60 సంవత్సరాలు. అంటే మొత్తం 25 సంవత్సరాల పెట్టుబడి కాలం ఉంటుంది. ఈ కాలంలో అతడికి ఎన్పీఎస్ ద్వారా సగటున సంవత్సరానికి 10 శాతం రాబడి వస్తుందని, రిటైర్మెంట్ తర్వాత యాన్యుటీపై 6 శాతం రాబడి లభిస్తుందని భావిద్దాం.

రాము నెలకు సుమారు రూ.19,000 చొప్పున పెట్టుబడి పెడితే, 25 ఏళ్లలో అతడు పెట్టే మొత్తం సుమారు రూ.57 లక్షలు అవుతుంది. అయితే కంపౌండింగ్ ప్రభావంతో రిటైర్మెంట్ సమయానికి అతడి NPS కార్పస్ సుమారు రూ.2.5 కోట్లకు పైగా చేరుతుంది. ఈ కార్పస్‌లో 80 శాతం అంటే సుమారు రూ.2.03 కోట్లు యాన్యుటీలో పెట్టితే, 6 శాతం రాబడి ఆధారంగా అతడికి నెలకు దాదాపు రూ.1 లక్ష పెన్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

తక్కువ యాన్యుటీ పెట్టాలంటే ఏమి చేయాలి? ఒకవేళ మీరు యాన్యుటీలో పెట్టే శాతాన్ని 80 నుంచి తగ్గించాలనుకుంటే, పెట్టుబడి మొత్తాన్ని పెంచాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, రాము నెలకు రూ.19,000 బదులు రూ.38,000 చొప్పున పెట్టుబడి పెడితే, రిటైర్మెంట్ నాటికి ఇంకా పెద్ద కార్పస్ ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు కేవలం 40 శాతం మొత్తాన్ని యాన్యుటీలో ఉంచినా నెలకు రూ.1 లక్ష పెన్షన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. యాన్యుటీలో ఎంత ఎక్కువ మొత్తం పెడితే, పెన్షన్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ఎన్పీఎస్ లో త్వరగా ప్రారంభించడం, క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం, సరైన యాన్యుటీ ఎంపిక చేసుకోవడం..ఇవే భారీ పెన్షన్‌కు కీలకంగా ఉంటాయి. 30–35 ఏళ్ల వయసులో ప్లాన్ మొదలుపెడితే, రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ.1 లక్ష పెన్షన్ అనే లక్ష్యం అందుబాటులోనే ఉంటుంది.

