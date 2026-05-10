OTT Subscriptions:ఈ జనరేషన్ వాళ్ళందరూ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, లైవ్ స్పోర్ట్స్ చూడటానికి ఓటీటీలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. కానీ ప్రతి ఓటీటీకి వేరువేరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం ఖరీదైన విషయం. దీనికి పరిష్కారంగా ఇప్పుడు ఆల్ ఓటీటీ ఇన్ వన్ ప్లాన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఒకే యాప్ లేదా ఒకే బిల్లో అనేక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు ఉపయోగించుకోవచ్చు.
Tata Play Binge
టీవీ వినియోగదారుల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్న సేవల్లో టాటా ప్లే బింజ్ ఒకటి. ఇందులో డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్, జీ5, సోనీలివ్ వంటి 30కు పైగా ఓటీటీ యాప్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆండ్రాయిడ్ టీవీ, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ, ఫైర్ టీవీ స్టిక్లలో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఒకే లాగిన్తో అన్ని యాప్స్ను యాక్సెస్ చేయవచ్చు.
Airtel Xstream Play
ఎయిర్టెల్ ఫైబర్ లేదా ఎయిర్టెల్ మొబైల్ ప్లాన్లతో ఎయిర్టెల్ ఎక్స్స్ట్రీమ్ ప్లే కూడా మంచి ఎంపికగా మారింది. ఇందులో 25కు పైగా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు ఉంటాయి. సోనీలివ్, జీ5, లయన్స్గేట్ ప్లే వంటి సేవలు ఇందులో లభిస్తాయి. తక్కువ ధరలో మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలనుకునేవారికి ఇది ఉపయోగకరం.
OTTplay and Times Prime
ఓటీటీప్లే ప్రీమియం ద్వారా 29కు పైగా ఓటీటీ యాప్స్ను ఒకే ప్లాన్లో పొందవచ్చు. అలాగే టైమ్స్ ప్రైమ్ సభ్యత్వంతో కూడా సోనీలివ్, జియోహాట్స్టార్ వంటి యాప్స్ యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఎక్కువగా సినిమాలు చూసేవారికి ఇవి మంచి ఆప్షన్లు.
How To Activate
ముందుగా మీ స్మార్ట్ టీవీ లేదా ఫైర్ టీవీ స్టిక్లో సంబంధిత యాప్ను డౌన్లోడ్ చేయాలి. తర్వాత మీ మొబైల్ నంబర్తో లాగిన్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత అన్ని ఓటీటీ యాప్స్ను ఒకే చోట నుంచి ఉపయోగించుకోవచ్చు. మొబైల్లో కూడా ఇలానే చేయవచ్చు. అయితే నెట్ఫ్లిక్స్ వంటి కొన్ని ప్రీమియం సేవలు ప్రత్యేక ప్లాన్ లేదా అదనపు చార్జీలతో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండొచ్చు. మంచి అనుభవం కోసం హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్ అవసరం.