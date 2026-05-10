Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /OTT Subscriptions: ఒకే ప్లాన్‌తో అన్ని OTTలు ఫ్రీ.. ఇలా పొందండి!

OTT Subscriptions: ఒకే ప్లాన్‌తో అన్ని OTTలు ఫ్రీ.. ఇలా పొందండి!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 10, 2026, 08:59 AM IST|Updated: May 10, 2026, 08:59 AM IST

OTT Subscriptions:ఈ జనరేషన్ వాళ్ళందరూ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు, లైవ్ స్పోర్ట్స్ చూడటానికి ఓటీటీలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. కానీ ప్రతి ఓటీటీకి వేరువేరు సబ్‌స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం ఖరీదైన విషయం. దీనికి పరిష్కారంగా ఇప్పుడు ఆల్ ఓటీటీ ఇన్ వన్ ప్లాన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఒకే యాప్ లేదా ఒకే బిల్లో అనేక ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు ఉపయోగించుకోవచ్చు.

SonyLIV1/5

 Tata Play Binge

టీవీ వినియోగదారుల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్న సేవల్లో టాటా ప్లే బింజ్ ఒకటి. ఇందులో డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్, జీ5, సోనీలివ్ వంటి 30కు పైగా ఓటీటీ యాప్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆండ్రాయిడ్ టీవీ, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ, ఫైర్ టీవీ స్టిక్‌లలో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఒకే లాగిన్‌తో అన్ని యాప్స్‌ను యాక్సెస్ చేయవచ్చు.

Disney+ Hotstar2/5

 Airtel Xstream Play

ఎయిర్టెల్ ఫైబర్ లేదా ఎయిర్టెల్ మొబైల్ ప్లాన్లతో ఎయిర్టెల్ ఎక్స్‌స్ట్రీమ్ ప్లే కూడా మంచి ఎంపికగా మారింది. ఇందులో 25కు పైగా ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు ఉంటాయి. సోనీలివ్, జీ5, లయన్స్‌గేట్ ప్లే వంటి సేవలు ఇందులో లభిస్తాయి. తక్కువ ధరలో మంచి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కావాలనుకునేవారికి ఇది ఉపయోగకరం.

OTTplay Premium3/5

 JioHome and JioFiber

జియో కూడా ఓటీటీ బండిల్ ప్లాన్లను అందిస్తోంది. జియోఫైబర్ లేదా జియోహోమ్ ప్లాన్లతో డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్, సోనీలివ్, జీ5 వంటి ప్రముఖ ఓటీటీ సేవలు పొందవచ్చు. హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్‌తో పాటు ఓటీటీలు ఒకేసారి రావడం ప్రత్యేకత.

JioHome OTT plans4/5

 OTTplay and Times Prime

ఓటీటీప్లే ప్రీమియం ద్వారా 29కు పైగా ఓటీటీ యాప్స్‌ను ఒకే ప్లాన్‌లో పొందవచ్చు. అలాగే టైమ్స్ ప్రైమ్ సభ్యత్వంతో కూడా సోనీలివ్, జియోహాట్‌స్టార్ వంటి యాప్స్ యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఎక్కువగా సినిమాలు చూసేవారికి ఇవి మంచి ఆప్షన్లు.

Airtel Xstream Play5/5

 How To Activate

ముందుగా మీ స్మార్ట్ టీవీ లేదా ఫైర్ టీవీ స్టిక్‌లో సంబంధిత యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయాలి. తర్వాత మీ మొబైల్ నంబర్‌తో లాగిన్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత అన్ని ఓటీటీ యాప్స్‌ను ఒకే చోట నుంచి ఉపయోగించుకోవచ్చు. మొబైల్లో కూడా ఇలానే చేయవచ్చు. అయితే నెట్‌ఫ్లిక్స్ వంటి కొన్ని ప్రీమియం సేవలు ప్రత్యేక ప్లాన్ లేదా అదనపు చార్జీలతో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండొచ్చు. మంచి అనుభవం కోసం హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్ అవసరం.

Tags:
OTT Subscriptions
OTT bundle plans
Tata Play Binge
Airtel Xstream Play
JioHome OTT plans
OTTplay Premium
Netflix bundle
Disney+ Hotstar
Sonyliv
OTT apps for TV

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కారు టైర్‌లో కోబ్రా.. గమనించకపోతే ప్రాణాలు పోయేవే.. వీడియో ఇదే!

కారు టైర్‌లో కోబ్రా.. గమనించకపోతే ప్రాణాలు పోయేవే.. వీడియో ఇదే!

Cobra Video28 min ago
2

Pmj జువెలరీ దోపిడీ కేసులో బిగ్ బ్రేకింగ్.. బెంగాల్‌లో దొరికిన దొంగ!

Karimnagar news37 min ago
3

TVK Vijay Oath Ceremony Live: ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ పవర్‌ఫుల్ స్పీచ్.. తొలి సంతకం ఈ ఫైల్‌పైనే..!

tvk Vijay43 min ago
4

సర్కారు నిర్లక్ష్యం.. శిథిలావస్థలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు.. పేదలకు అందని వైద్యం!

Karimnagar news50 min ago
5

ఎవరికీ తెలియని రహస్యం..బంగారాన్ని డెడ్ చీప్ గా ఎలా కొనాలి? ఎక్కడ కొనాలి?

Gold prices56 min ago