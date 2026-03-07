Ration Card: కొత్త రేషన్‌ కార్డు అప్లికేషన్‌ 'పెండింగ్‌' అని చూపిస్తుందా? ఇలా చేస్తే 15 రోజుల్లో అప్రూవ్‌..?

Ration Card Pending Status: కొత్త రేషన్ కార్డు కోసం కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు. రేషన్ కార్డు స్టేటస్ 'పెండింగ్' అని చూపిస్తుందా? అది ఎక్కడ ఆగిపోయింది? ఏ విధంగా తెలుస్తుంది? ఆధార్ కార్డు ద్వారా కూడా సులభంగా మీరు మీ రేషన్ కార్డు స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు. మీరు FSC సెర్చ్ చేసి మీ సేవ నెంబర్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. లేదా ఎవరి పేరుపై అప్లై చేశారు వారి ఆధార్ నెంబర్ ద్వారా సెర్చ్ చేయాలి. పెండింగ్లో ఉంటే ఏం చేయాలి తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డుల జారీ ప్రక్రియ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోందని ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో దరఖాస్తుల స్వీకరణ కూడా చేపట్టింది. మీ సేవా ద్వారా కొత్తగా రేషన్ కార్డు దరఖాస్తు లేదా కుటుంబ సభ్యులను యాడ్ చేయడం సులభతరం చేసింది. ఆ తర్వాత వారికి సంబంధించిన ఎమ్మార్వో ఆఫీస్ కి వెళ్లి అక్కడ కూడా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది.
అయితే కొత్త రేషన్ కార్డు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి ఎన్నో రోజులుగా రేషన్ కార్డు పెండింగ్లో ఉంటుంది. 2025 జూలై నెలలో రేషన్ కార్డులు కొత్తవి మంజూరు చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం. మొన్నటి వరకు ఎన్నికల కోడ్ ఉండటంతో వాటి జారీ నిలిపివేసింది. తాజాగా ఎన్నో రోజులుగా పెండింగ్ లో ఉన్నవారు తమ రేషన్ కార్డు ఎప్పుడు వస్తుంది అని ఎదురు చూస్తున్నారు.
అదే కొత్త రేషన్ కార్డు అధికారిక వెబ్సైట్ https://epds.telangana.gov.in/FoodSecurityAct/ సెర్చ్ చేసి FSC Search చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ FSC అప్లికేషన్ సెర్చ్ లో మీ జిల్లా పేరు, మీసేవ నంబర్ నమోదు చేస్తే అప్లికేషన్ స్టేటస్ కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ 'పెండింగ్' అని చూపిస్తే ఏం చేయాలి?
పెండింగ్ స్టేటస్కు ఎన్నో కారణాలు కావచ్చు. అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న వారు రెండో మూడుసార్లు కూడా దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారు. రేషన్ కార్డుకు అర్హులా కాదా తెలుసుకోవాలి. అన్నీ ఓకే అయితే, ఈ అధికారిక వెబ్సైట్లో హోంపేజీలో 'గ్రీవెన్స్ రిడ్రెస్సెల్ సిస్టం ఫర్ E2E PDS కనిపిస్తుంది. దాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. అందులో మీరు కంప్లైంట్ చేయవచ్చు.
మీకు ఎందుకు రేషన్ కార్డు పెండింగ్ స్టేటస్ కోసం అక్కడ మీసేవ రిసిట్ కూడా ఫోటో తీసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ వివరాలు సరిగ్గా నమోదు చేయాలి. లేకపోతే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1967 కూడా కాల్ చేయవచ్చు. తద్వారా పెండింగ్లో ఉన్న రేషన్ కార్డు కారణాలేంటి అనే వివరాలు పొందుతారు.