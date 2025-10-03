English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Credit Card: మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫర్.. ఉద్యోగం లేకపోయినా క్రెడిట్ కార్డు పొందొచ్చు.. ఇలా చేసేస్తే చాలు..!

How to get credit card: సాధారణంగా బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డులు ఆఫర్ చేయడానికి నెలవారీ ఆదాయం లేదా వ్యాపారం ఉన్నవారిని ఎంచుకుంటాయి. ఆదాయం లేని వారు అప్లై చేస్తే చాలా సార్లు అది తిరస్కరించబడుతుంది. కానీ ఇలాంటి వారు కూడా క్రెడిట్ కార్డు పొందే మార్గాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డు ఇచ్చేముందు వారికేదైనా ఆదాయం ఉందా లేదా అన్నది చెక్ చేసుకుంటాయి. ముందుగా బ్యాంకులు కార్డు ఇవ్వడానికి ఆదాయం మరియు మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ చూస్తాయి. ఆదాయం లేకపోతే అప్లికేషన్ రద్దవుతుంది. అయినా కొన్ని మార్గాలు ఉపయోగపడతాయి.

ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ ద్వారా సులభంగా కార్డు తీసుకోవచ్చు. బ్యాంకులో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ ఉంటే దాన్ని భద్రతగా పెట్టి మొత్తంలో 90 శాతం వరకు క్రెడిట్ లిమిట్ పొందొచ్చు. ఆదాయం లేకపోయినా బ్యాంకు అకౌంట్ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ డబ్బు వేస్తూ తీస్తూ ట్రాన్సాక్షన్లు జరిగితే కార్డు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. 

ముఖ్యంగా అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడూ మంచి మొత్తంలో ఉంటే మరింత మంచిది. కుటుంబ సభ్యుడి కార్డుకు అదనపు సభ్యుడిగా చేరి కార్డు తీసుకోవచ్చు. ఇది మీ పేరుతో వస్తుంది మరియు భద్రత కుటుంబ సభ్యుడి మీద ఉంటుంది. 

విద్యార్థులకు కూడా తక్కువ లిమిట్‌తో కార్డులు ఇస్తున్నాయి కొన్ని బ్యాంకులు. ఆదాయం లేకపోయినా గతంలో రుణాలు తీసుకుని సమయానికి చెల్లించిన రికార్డు ఉంటే బ్యాంకులు పరిగణించి కార్డు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. చివరగా నమ్మకం మీద బట్టి కూడా కార్డు వస్తుంది.   

ఉద్యోగం లేకపోయినా మీకు ఆస్తులు ఉంటే బ్యాంకు మేనేజర్ నమ్మకంతో ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా క్రెడిట్ కార్డు నిర్ణయం బ్యాంకు అధికారుల చేతుల్లోనే ఉంటుంది.  

