Hair on Bald Head: బట్టతల ప్యాచ్ పైన కూడా 18 రోజుల్లో వెంట్రుకలు రావాలి అంటే.. ఈ ఒక్క పని చేయండి..!

Hair Growth
బట్టతల సమస్యతో ప్రస్తుత కాలం వారు ఎంతోమంది బాధపడుతున్నారు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా రెండు పదుల వయస్సులో ఉన్నవారికి కూడా..బట్టతల వచ్చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో బట్టతల పైన కూడా జుట్టు రావాలి అంటే ఈ చిన్న చిట్కా పాటించవచ్చు అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు..
బట్టతల సమస్యతో.. చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఎంతో మంది సతమతమవుతున్నారు. రెండు పదుల వయసు దాటితే చాలు.. జుట్టు చాలామందికి విపరీతంగా ఊరడం మొదలవుతోంది.
ఇలాంటి క్రమంలో ఇప్పుడు చెప్పబోయే మిశ్రమంతో..బట్టతల పైన కూడా జుట్టు వస్తుందంట. అవును మీరు విన్నది నిజమే కేవలం 18 రోజుల్లోనే మార్పుని చూడగలుగుతాం అంట.
ఇంతకీ ఇందుకోసం ఏమి చేయాలంటే.. ఒక రెండు టమాటాలను గుజ్జుగా చేసుకొని. ఆ గుజ్జుని వెంట్రుకలు రాలిపోయిన చోట మసాజ్ చేస్తూ అప్లై చేయాలి. ఇక 30 నిమిషాల తర్వాత గోరు వెచ్చని నీళ్లతో తలస్నానం చేయాలి.
కావాలంటే టమాటా పేస్టులో ఒక స్పూన్ అలోవెరా జెల్ కలుపుకొని కూడా తలకు పెట్టుకోవచ్చు. అలోవీరా రసం కాకపోతే ఆనియన్ పేస్ట్ అయినా కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి ..
టమాటాల్లో మెండుగా ఏ లభించే విటమిన్ ఎ వెంట్రుకల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తుంది. అలాగే నెత్తితి హైడ్రేట్ గా ఉంచి జుట్టు పెరగడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అలాగే దీనిలో ఉండే బయోటిన్, జింక్ జుట్టును బలంగా చేస్తుంది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా టమోటా నెత్తిమీద పిహెచ్ ను సమతుల్యంగా ఉంచుతుంది.