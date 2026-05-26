  Aadhaar Card: ఆధార్ కార్డ్ పోయిందా? మొబైల్ నెంబర్ లింక్ లేదా? ఇలా 2 నిమిషాల్లో తిరిగి పొందండి!

Aadhaar Card: ఆధార్ కార్డ్ పోయిందా? మొబైల్ నెంబర్ లింక్ లేదా? ఇలా 2 నిమిషాల్లో తిరిగి పొందండి!

Written By Renuka Godugu
Published: May 26, 2026, 10:45 AM IST|Updated: May 26, 2026, 10:45 AM IST

How to Recover Aadhaar Number: ఆధార్ కార్డు మన దేశంలో చాలా ముఖ్యమైన గుర్తింపు పత్రం. ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరికీ ఆధార్ కార్డు అనేది అవసరం. బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలకి, పాస్‌పోర్ట్ పొందడానికి కూడా ఆధార్ కార్డును తప్పనిసరి చేశారు. ఒకవేళ ఆధార్ కార్డు పోతే చాలా కంగారు పడతారు. మీ ఆధార్ కార్డు పోగొట్టుకున్నా, నంబర్ లేకుండా రెండు నిమిషాల్లో తిరిగి పొందవచ్చు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం.
 

ఆధార్ కార్డ్

ఆధార్ అనేది మన దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ కలిగి ఉండాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన గుర్తింపు కార్డు. దీనిని UIDAI జారీ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఆధార్ పోగొట్టుకుంటే లేదా ఎవరైనా దొంగిలిస్తే, చాలామంది దగ్గర ఆధార్ నంబర్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఆధార్ నంబర్ కూడా లేకపోతే, ఎలా తిరిగి పొందాలి?  

ఆధార్ కార్డు అప్డేట్

ఆధార్ నంబర్ గుర్తులేకపోతే ఒక గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అయితే, దీనికి మీరు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ కూడా పదే పదే తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు కేవలం UIDAI వెబ్‌సైట్ ద్వారా దీనికి పరిష్కారం ఉంది. దీని ద్వారా సులభంగా మీ ఆధార్ నంబర్‌ను తిరిగి పొందవచ్చు.  

ఆధార్ నెంబర్

ఆధార్ కార్డు నంబర్ కోసం మొదటిగా మీరు హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ అయిన 1947 కి కాల్ చేయాలి. అక్కడ ఆధార్ ప్రతినిధి మీ పుట్టిన తేదీ, పేరు, చిరునామా మొదలైన వివరాలు అడుగుతారు. ఆ తరువాత మీకు EID నెంబర్‌ను వెంటనే అందిస్తారు. EID నెంబర్ ఉపయోగించి మీరు IVRS సిస్టం ద్వారా లేదా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో మీ ఆధార్ నంబర్‌ను తిరిగి పొందవచ్చు.   

ఆధార్ పోర్టల్

PVC కార్డు కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనికి కొంత రుసుము చెల్లిస్తే, మీ ఇంటికి పోస్టు ద్వారా వస్తుంది. మీ ఆధార్ కార్డు నంబర్ తిరిగి పొందడానికి, అధికారిక వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేసి, అక్కడ మై ఆధార్ సెక్షన్‌లో EID లేదా ఆధార్ అనే సెక్షన్ ఎంచుకోవాలి. అక్కడ మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ, రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్, క్యాప్చా కోడ్ నమోదు చేస్తే, OTP వస్తుంది. దీని ద్వారా మీ ఆధార్ నంబర్ స్క్రీన్ పై వెంటనే కనిపిస్తుంది.  

ఆధార్ వివరాలు

మొబైల్ నెంబర్ మీ ఆధార్ కార్డుకు లింక్ చేయకపోయినా, పోగొట్టుకున్న కార్డును వెంటనే పొందవచ్చు. మీ దగ్గరలోని ఆధార్ సెంటర్ కి వెళ్లి, అక్కడ మీ బయోమెట్రిక్ వివరాలు ఇచ్చి ధృవీకరణ ద్వారా మీ అభ్యర్థనను ప్రాసెస్ చేస్తారు. తద్వారా మీ ఆధార్ కార్డు నెంబర్ పొందుతారు.

Iran - US Talks: ఇరాన్ పై మళ్లీ విరుచుపడ్డ అమెరికా.. నో టాక్స్ అంటున్న ట్రంప్..

