Get LPG Cylinder With Rs 300 Discount: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సంక్షోభం నేపథ్యంలో రూ.300 తక్కువగానే మీరు సిలిండర్ పొందవచ్చు. పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న అనిశ్చితి వల్ల ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని నిబంధనలు ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీపై విధించారు. కమర్షియల్ సిలిండర్ అయితే బ్లాక్ మార్కెట్లో దీన్ని రేట్లు మరింత ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే రూ.300 డిస్కౌంట్ ధరకే మీరు ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ పొందాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా?
ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల స్కీమ్.. ఈ పథకం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని లక్షలాది మంది మహిళలు లబ్ధి పొందుతున్నారు. పేద కుటుంబాలకు చెందిన మహిళలు సంప్రదాయ కట్టెలపొయ్యి వంట ద్వారా వారు అనారోగ్యం బారిన పడకుండా.. ప్రారంభించిందే పీఎం ఉజ్వల యోజన.
పశ్చిమాసియాలో ఏర్పడిన అనిశ్చితి పరిస్థితులు ఉన్న కానీ భారత్లో ఎల్పీజీ గ్యాస్ ఇంధన కొరత లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. అంతేకాదు ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన ద్వారా రూ.300కు డిస్కౌంట్తో ఈ ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ పొందవచ్చు. డైరెక్ట్ సబ్సిడీ పొందుతారు.
మార్కెట్ కంటే పీఎం ఉజ్వల యోజన లబ్ధిదారులు గ్యాస్ సిలిండర్ రూ.300 తక్కువ ధరలో అందుకోవచ్చు. అంతేకాదు దీనికి ఎలాంటి డిపాజిట్ లేదా ఇన్ స్టాలేషన్ ఛార్జీలు కూడా వసూలు చేయరు.
2026 మే ఒకటో తేదీన ఈ పథకాన్ని కేంద్రప్రభుత్వం ఉత్తర్ ప్రదేశ్లోని బల్లియాలో ప్రారంభించింది. ప్రధానంగా బీపీఎల్ కుటుంబాలకు ఉచితంగా గ్యాస్ కనెక్షన్ ఏడాది మొత్తం సబ్సిడీతో కూడిన 12 గ్యాస్ సిలిండర్లు అందిస్తోంది.
ఇప్పటివరకు పీఎం ఉజ్వల స్కీమ్ ద్వారా 100 మిలియన్ల లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ పథకంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే మహిళలు ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాలకు ఇది భారీ ఉపశమనం లభిస్తోంది.