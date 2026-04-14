Earn Rs 61000 Returns Monthly: మీరు డబ్బులు పెట్టుబడి పెడితే కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కచ్చితమైన రిటర్న్స్ పొందితేనే అందులో డిపాజిట్ చేయాలి. అయితే పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) అనేది ఇప్పుడు ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. ఈ స్కీమ్లో డబ్బులు మీరు డిపాజిట్ చేస్తూ ఉండటం వల్ల మంచి వడ్డీ కూడా పొందుతారు. మీరు డబ్బులు డిపాజిట్ చేస్తూ ప్రతినెలా రూ. 61 వేలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ స్కీమ్ లో ప్రతి ఏడాది రూ.500 నుంచి 1.5 లక్షల వరకు డిపాజిట్ చేయాలి . దీనికి లాకిన్ పిరియడ్ 15 ఏళ్లు ఉంటుంది. ఈ పీపీఎఫ్ మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత మీరు ఖాతా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు . కావాలంటే మళ్ళీ పొడిగించుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంది.
పీపీఎఫ్ ఖాతాని ఐదేళ్లపాటు పొడిగించవచ్చు.ఐదేళ్లపాటు బ్లాక్ అవుతుంది. నిరంతరాయంగా ఈ ఖాతాను మీరు పొడిగించే అవకాశం కూడా ఉంది. 15 ఏళ్లు గడిచిన తర్వాత కూడా మరో ఐదేళ్లపాటు పొడిగించుకోవచ్చు. ఈ పీపీఎఫ్ ఖాతాలో మీకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. 7.1 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది.
ఆర్థిక లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలి. మీరు ఈ పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ద్వారా ఒక కోటి కార్పస్ కూడా చేయవచ్చు. ప్రతి ఏడాది మీరు రూ.1.5 లక్షలు ఈ ఖాతాలో డిపాజిట్ చేస్తే 15 ఏళ్ల పాటు దీన్ని పొడిగిస్తూ వస్తే ఇందులో ప్రస్తుతం వడ్డీ 7.1 శాతం కాబట్టి 15 ఏళ్లకు మీకు కార్పస్ రూ.40.68 లక్షలు అప్పుడు 20 ఏళ్ల తర్వాత మీరు రూ.66.58 లక్షలు పొందుతారు.
ఐదేళ్ల పొడగింపు ద్వారా అంటే 25 ఏళ్ల తర్వాత మీరు రూ.1.03 కోట్లు రాబడి పొందుతారు. 25 ఏళ్ల తర్వాత కచ్చితంగా మీరు ఈ పీపీఎఫ్ ఖాతాను ఆపాల్సిందే. డబ్బులు మాత్రం పీపీఎఫ్లో మీరు అలాగే ఉంచడం వల్ల దీనికి తగిన డబ్బులు వడ్డీ లభిస్తుంది. ఈ దీనికి మీరు రూ.61,000 ప్రతినెల వడ్డీ పొందుతారు.
