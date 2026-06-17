/Window Seat: రైలులో విండో సీట్ కావాలా? టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఈ చిన్న ట్రిక్ వాడితే చాలు.. సీట్ పక్కా!

Confirm Seat Near Window In Indian Railways: భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారు. మీరు కూడా రైలులో ప్రయాణిస్తున్నట్లయితే, కిటికీ పక్కన సీటు కావాలనుకుంటే టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఒక చిన్న ట్రిక్ పాటిస్తే, సులభంగా విండో సీటు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
సాధారణంగా రైలు ప్రయాణంలో కిటికీ పక్కన సీటు ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటారు.. కానీ అది అందరికీ లభించదు. మీరు కూడా కిటికీ పక్కన సీటు కావాలనుకుంటే, ఒక చిన్న చిట్కాతో దానిని సులభంగా పొందవచ్చు.
భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. సుదూర ప్రాంతాలకు తక్కువ సమయంలోనే, తక్కువ ఖర్చుతో చేరుకోవడానికి రైలు ఉత్తమమైన మార్గం కాబట్టి ఎక్కువ మంది రైలునే ఎంచుకుంటారు. అయితే, చాలామందికి కిటికీ పక్కన ఉన్న సీటు లభిస్తే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది.
మీరు ఈసారి రైల్వే టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు, IRCTC ద్వారా 'బెర్త్ ప్రాధాన్యత' ఎంపికలో మీకు కావాల్సిన సీటును ఎంచుకోవచ్చు. ఇది రైల్వే అల్గారిథమ్ పై ఆధారపడి ఉన్నప్పటికీ, మీ అభ్యర్థన సిస్టంలో నమోదవుతుంది.
Sleeper Class లో సైడ్ లోయర్, సైడ్ ఆఫర్ బెర్తులు కిటికీ దగ్గరగా ఉంటాయి. అలాగే Second Sitting లేదా Chair Car లో కూడా కిటికీ సీట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడే వీటిని ముందుగా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల కిటికీ పక్కన సీటు వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుంది.
అయితే, పండుగ సీజన్ వంటి రద్దీ సమయాల్లో ప్రయాణించాల్సి వస్తే, వీలైనంత త్వరగా టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే సీటు లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మొబైల్ యాప్ ద్వారా టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు సీటు ప్రాధాన్యతను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. దీనితో పాటు రైలు కోచ్ అమరిక గురించి కూడా అవగాహన కలిగి ఉండాలి. ఈ చిన్న ట్రిక్స్తో మీరు సులభంగా కిటికీ పక్కన సీటు పొందవచ్చు.