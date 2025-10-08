How To Get UPI Refund: తప్పుగా వేరే నంబర్కి యూపీఐ ద్వారా డబ్బు పంపించారా? ఇక టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు యూపీఐ యాప్లు, బ్యాంకులు, NPCI (National Payments Corporation of India) సహాయంతో మీరు మీ డబ్బు తిరిగి పొందవచ్చు. ఎలాగంటే..
ఇప్పటి రోజుల్లో మనం చాలా సులభంగా మొబైల్.. ద్వారా డబ్బులు పంపగలుగుతున్నాం. ఫోన్పే..గూగుల్పే..పేటీఎం వంటి యాప్ల ద్వారా కేవలం కొన్ని సెకన్లలో ట్రాన్సాక్షన్ పూర్తి అవుతుంది. కానీ.. ఒక్కసారి నంబర్ తప్పుగా టైప్ చేస్తే డబ్బులు వేరే అకౌంట్కి వెళ్లిపోతాయి. అలాంటి పరిస్థితిలో టెన్షన్ పడకుండా.. కొన్ని సులభమైన స్టెప్స్ ఫాలో అయితే డబ్బు తిరిగి పొందవచ్చు.
యాప్ ద్వారా రీఫండ్ పొందే విధానం 1️⃣ ముందుగా మీరు ఉపయోగించిన యాప్ (PhonePe, Google Pay లేదా Paytm) ఓపెన్ చేయండి. 2️⃣ Transaction History సెక్షన్కి వెళ్లండి. 3️⃣ పొరపాటుగా పంపిన ట్రాన్సాక్షన్ని ఎంచుకోండి. 4️⃣ Help లేదా Report a Problem ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి. 5️⃣ Wrong UPI Transaction అనే కారణాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. 6️⃣ ట్రాన్సాక్షన్ ID, తేదీ..మొత్తం.. పంపిన UPI ID వంటి వివరాలు నమోదు చేయండి.
యాప్ సపోర్ట్ టీమ్ ఈ వివరాలను వెరిఫై చేసి, NPCI (National Payments Corporation of India) ద్వారా రీఫండ్ ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తుంది. మీరు వెంటనే స్పందిస్తే, డబ్బులు త్వరగా తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
యాప్ ద్వారా సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే..మీ బ్యాంక్ బ్రాంచ్కి వెళ్లండి లేదా కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేయండి. ట్రాన్సాక్షన్ ID, తేదీ, సమయం, రిసీవర్ అకౌంట్ నంబర్ లేదా UPI ID.. ఈ వివరాలను ఇవ్వండి. బ్యాంక్ అధికారులు మీ ఫిర్యాదును NPCIకి పంపి రీఫండ్ ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తారు.
మీరు NPCI టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1800-120-1740 కి కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. లేదా [www.npci.org.in](https://www.npci.org.in) వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి కంప్లైంట్ నమోదు చేయండి. UTR నంబర్, మొత్తం, తేదీ వంటి వివరాలు సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
తప్పుగా డబ్బులు పంపడం ఎవరికి అయినా జరగవచ్చు. కానీ వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటే డబ్బులు తిరిగి పొందవచ్చు. యాప్..బ్యాంక్..NPCI మూడు మార్గాల్లో ఏదో ఒకటి ద్వారా సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది.