how to keep roti soft: చపాతీ లేదా రొటీ మన ఇళ్లలో ప్రతిరోజూ చేసే ఆహారం. కానీ చాలాసార్లు మనం చేసిన రొటీ కొద్దిసేపటికే గట్టిగా మారిపోతుంది. బయట హోటళ్లలో లేదా టిఫిన్ సెంటర్లలో మాత్రం రొటీలు గంటల పాటు మృదువుగా ఉంటాయి. అసలు రహస్యం ఏమిటి? చాలా సులభమైన కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే మన ఇంట్లో కూడా రొటీలు గంటల పాటు మెత్తగా ఉంచుకోవచ్చు.
మొదటి ముఖ్యమైన విషయం పిండి కలపడం. సాధారణంగా మనం చల్లటి నీటితో పిండి కలుపుతాం. కానీ వేడి నీటితో పిండి కలిపితే రొటీ చాలా మృదువుగా అవుతుంది. వేడి నీరు పిండిలోని పదార్థాలను కొద్దిగా ఉడికినట్లుగా చేసి, పిండి సాఫ్ట్గా మారుతుంది. దీంతో రొటీలు త్వరగా ఎండిపోవు.
రెండవ చిట్కా పాలు లేదా మలై ఉపయోగించడం. పిండి కలుపుతున్నప్పుడు కొద్దిగా గోరువెచ్చని పాలు లేదా ఒక చెంచా మలై వేసుకుంటే రొటీ ఇంకా మెత్తగా ఉంటుంది. పాలలో ఉన్న కొవ్వు పిండిని మృదువుగా ఉంచుతుంది. ఇది రొటీకి మంచి రుచి కూడా ఇస్తుంది.
మూడవ విషయం పిండి విశ్రాంతి. చాలా మంది పిండి కలిపిన వెంటనే రొటీలు వేస్తారు. కానీ పిండి కనీసం 20 నుంచి 30 నిమిషాలు మూతపెట్టి ఉంచాలి. ఇలా ఉంచితే పిండి బాగా సాఫ్ట్గా మారి, రొటీలు పొంగుతూ మెత్తగా వస్తాయి.
నాలుగవ చిట్కా మంట. చాలా మంది తక్కువ మంటపై రొటీ వేస్తారు. ఇది పెద్ద తప్పు. ఎక్కువ మంటపై రొటీ వేయాలి. అప్పుడు రొటీ త్వరగా పొంగి లోపల తేమ అలాగే ఉంటుంది. దీంతో రొటీ గట్టిపడదు.
ఐదవ విషయం నెయ్యి లేదా వెన్న. రొటీ వేయగానే వెంటనే కొద్దిగా నెయ్యి లేదా వెన్న రాయాలి. ఇది రొటీ లోపల ఉన్న తేమ బయటకు పోకుండా కాపాడుతుంది. అందుకే నెయ్యి రాసిన రొటీలు ఎక్కువసేపు మెత్తగా ఉంటాయి.
చివరి చిట్కా నిల్వ విధానం. రొటీలు వేడి వేడి గానే డబ్బాలో వేస్తే అవి తడిగా మారిపోతాయి లేదా పైభాగం గట్టిపడుతుంది. అందుకే డబ్బాలో ముందుగా ఒక పత్తి గుడ్డ లేదా టిష్యూ పెట్టాలి. ఇది అదనపు ఆవిరిని తీసుకుని రొటీలు మెత్తగా ఉంచుతుంది.