IRCTC: ఐఆర్‌సీటీసీ ఖాతా ఆధార్‌కు లింక్‌ చేశారా? ఇలా సింపుల్‌గా చేసుకోండి..

IRCTC Aadhaar Link: 2025 అక్టోబర్‌ 1వ తేదీ నుంచి ఐఆర్‌సీటీఈ ఖాతాకు ఆధార్‌ కార్డు లింక్‌ అయి ఉంటేనే మొదటి 15 నిమిషాల్లో ట్రైన్‌ టికెట్‌ బుక్‌ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించారు. మీరు కూడా సింపుల్‌గా ఆధార్‌ కార్డు బుక్‌ చేసుకోండి. 
 
ఫేక్‌ బుకింగ్‌ ఏజెంట్లను నివారించడానికి ఐఆర్‌సీటసీ ఆధార్‌ కార్డు లింక్‌ చేసి ఉండాలి. తద్వారా మోసపూరితంగా టికెట్‌ బుకింగ్‌కు అడ్డుకట్ట వేయొచ్చు. కేవలం ప్రయాణీకులు మాత్రమే ఈ బుకింగ్‌ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించారు.  

ఏజెంట్స్‌ టికెట్‌ బుకింగ్‌ చేసుకోవాలంటే పది నిమిషాలు ఆగాల్సిందే. ముందుగా ఐఆర్‌సీటీసీ వెబ్‌సైట్‌ లేదా యాప్‌ ద్వారా లాగిన్‌ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత మై అకౌంట్‌ క్లిక్ చేసి మై ప్రోఫైల్‌ ఎంపిక చేసుకోవాలి.  

ఇప్పుడు ఆధార్‌ కేవైసీ ఆప్షన్‌ కనిపిస్తుంది. మీ ఆధార్‌ లింక్‌ అయితే కేవైసీ వెరిఫైడ్‌ లేదా ఆధార్‌ వెరిఫైడ్‌ అని కనిపిస్తుంది. లిక్‌ కాకపోతే ఆధార్‌ నంబర్‌ నమోదు చేసి లింక్‌ చేయాలి.  

ఐఆర్‌సీటీసీ  లాగిన్‌  అయి ప్రోఫైల్‌ ఎంపిక చేసుకుని అక్కడ ఆధార్‌ కేవైసీ ఎంపిక చేసుకుని 12 డిజిట్‌ ఆధార్‌ నంబర్‌ నమోదు చేసి చివరగా సబ్మిట్‌ బట్టన్‌ ఎంపిక చేయండి. మీ ఫోన్‌ నంబర్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది.   

ఆ తర్వాత వెరిఫికేషన్‌ పూర్తవుతుంది. మీ ఐఆర్‌సీటీసీ ఖాతాకు ఆధార్‌ నెంబర్‌ లింక్‌  అయిపోతుంది. అప్పుడు మీ ఆధార్‌ నెంబర్‌ ఆధార్‌ వెరిఫైడ్‌ అని కనిపిస్తుంది. ఇలా వెంటనే బుక్‌ చేసుకోండి.

