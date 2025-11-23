English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Apple Diet: ఆపిల్ డైట్ తో 5 రోజుల్లో 5 కిలోల బరువు ఈజీగా తగ్గొచ్చు.. ఎలా అంటే..?

Apple Diet To Loss Weight: ప్రస్తుతం బరువు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి పెద్ద సమస్యగా మారింది. చిన్న పిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ల వరకు దీంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. బరువు తగ్గటం కోసం ఆ డైట్.. ఈ డైట్ అంటూ.. రకరకాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇక అలా తగ్గకపోవడంతో అనేక రకాల సప్లిమెంట్లను కూడా వాడుతున్నారు. అయితే  ఇలాంటి వారి కోసం ఈజీగా బరువు తగ్గే మార్గం ఉంది. అదే ఆపిల్ డైట్. ఈ డైట్ వల్ల కేవలం 5 రోజుల్లోనే  5 కేజీల వరకు బరువు తగ్గొచ్చు. అది ఎలానో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
బరువు తగ్గాలన్న ప్రయత్నాల్లో ఉన్న వారు కేవలం 5 రోజుల పాటు యాపిల్ డైట్ తీసుకోవటం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆపిల్ డైట్ అంటే ఆహారంలో యాపిల్స్ ను చేర్చుకోవటమే. మొదటి రోజు ఉదయం, మధ్యాహ్నం , రాత్రి భోజనంగా ఆపిల్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇలా 5 రోజుల పాటు ఇదే డైట్ విధానాన్ని కొనసాగించాలి. ఈ తరహా ఆపిల్ డైట్ విధానాన్ని అనుసరించటం ద్వారా.. కేవలం 5 రోజుల్లోనే బరువు తగ్గటం ప్రారంభమవుతుంది.  

ఆపిల్ మన ఆరోగ్యానికి అనేక ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. దీనిలో విటమిన్లు, మినరల్స్ ఫైబర్ మొదలైనవి ఉంటాయి. అదే సమయంలో ఆపిల్ లో కేలరీలు 80 నుండి 100 మధ్య మాత్రమే ఉంటాయి. ఆపిల్ మన నాడీ వ్యవస్థకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. డైట్ లో ఆపిల్ చేర్చుకోవటం వల్ల అతిగా తినాలన్న కోరికలు తగ్గుతాయి. కడుపు నిండిన భావన కలిగి ఎక్కువ మొత్తంలో తినలేము.

ఆపిల్ డైట్ లో యాపిల్ మాత్రమే తినాల్సి ఉంటుంది. ఆపిల్ లోపల ఉండే ఫైబర్ శరీరంలో ఉన్న కొవ్వు అణువులను బంధిస్తుంది. ఈ కారణంగా, కొవ్వు ఉత్పత్తి ఆగిపోతుంది. చక్కెరను కొవ్వుగా మార్చడాన్ని ఆపివేస్తుంది. సాధారణంగా భోజనానికి ముందు యాపిల్ తీసుకుంటే, అది ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. అతిగా తినకుండా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది.

ఆపిల్ డైట్ లో మొదటి రోజున ఆపిల్స్ మాత్రమే తినాల్సి ఉంటుంది. అయితే మిగతా నాలుగు రోజుల్లో యాపిల్స్ ఆహారంలో ప్రధాన భాగంగా చేసుకోవటంతో పాటు.. ఇతర పండ్లు, కూరగాయలను తినవచ్చు. డైట్ అనుసరించిన 5 రోజులలో రోజుకు 1200 కేలరీల కంటే ఎక్కువ మోతాదులో తినరాదు.   

మూడవ రోజు నుండి ఐదవ రోజు వరకు ఆహారంలో యాపిల్స్ తో పాటు ఫ్రూట్ జ్యూస్, వెజిటబుల్ స్మూతీస్, ప్రొటీన్ షేక్స్ మరియు పాల ఉత్పత్తులను తీసుకోవాలి. గమనిక: అందుబాటులో ఉన్న వివిధ మార్గాల ద్వారా ఈ సమాచారం సేకరించి అందించటమైనది. కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్యసమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు వైద్యుల సూచనలు, సలహాలు పాటించటం మంచిది.

