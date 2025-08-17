English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Perfect Poori: నూనె లాగకుండా పర్ఫెక్ట్, సాఫ్ట్, పఫీ పూరీలు ఎలా చేసుకోవాలంటే..

Oil Free Poori 
పూరీలు పర్ఫెక్ట్ గా రావడం అనేది చాలా కష్టమైన పని అనుకుంటారు అందరూ. కానీ చిన్ని చిన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు.. బయట షాప్స్ లో చూపించినట్టు మన పూరీలు కూడా పొంగుతాయి. మరి వీటి కోసం మనము తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ఏమిటంటే..
 
పూరి చాలా మెత్తగా ఉంటూనే.. బాగా పొంగితే.. ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అయితే పూరి ఇలా రావాలంటే చాలా ఎక్కువ నూనె లాగితేనే సాధ్యం అనుకుంటారు చాలామంది. మీరు కూడా అలా అనుకుంటే పొరపడినట్టే. ఇప్పుడు చెప్పే కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు.. నూనె తక్కువగా లాగుతూనే పూరీలు పొంగుతాయి. 

ముందుగా పూరీల పిండిని చాలా సేపు పాటు కొద్దికొద్దిగా పాలు లేదా నీళ్లు వేసుకుంటూ బాగా సాఫ్ట్ గా కలుపుకోవాలి. పిండి ఎంత బాగా కలుపుకుంటే అంత తక్కువ నూనె లాగుతుంది. అంతేకాకుండా పూరి పిండిని కలిపేటప్పుడు మామూలు నీళ్ల బదులు వేడి నీళ్లు వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి

ఇక పూరీలు క్రిస్పీగా రావాలి అనుకున్న వారు.‌. పూరి పిండిలో మైదా బదులు రెండు టేబుల్స్ రవ్వ కలపాలి. ఇలా రవ్వ కలపడం ద్వారా పూరి టెక్చర్ బాగా క్రిస్పీగా వస్తువుని సాఫ్ట్ గా కూడా ఉంటుంది. కావాలంటే ఒక అర స్పూన్ చక్కెర కూడా వేయొచ్చు 

పిండిని కలిపిన తర్వాత కనీసం 30 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టేయాలి. పిండి కలిపిన వెంటనే పూరీలు వెయ్యడం ద్వారా అవి కాస్త నూనె ఎక్కువగా లాగవచ్చు. 

బాంధలిలో నూనె పోసాక అది బాగా కాలనీవ్వాలి.‌ నూనె సరిగ్గా కాలకుండా కూలీలు వేసినా కానీ అవి ఎక్కువ నూనె లాగుతాయి.‌ అంతేకాకుండా పాన్ లో ఎక్కువ పూరీలు వేయకూడదు. ముందు ఒక పూరి వేసిన తరువాతే మరొక పూరి వెయ్యాలి. ఈ చిట్కాలను పాటిస్తూ, మీరు పర్ఫెక్ట్, సాఫ్ట్, పఫీ పూరీలను సులువుగా తయారు చేసుకోవచ్చు.

