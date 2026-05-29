Sago Java Recipe:వేసవి ఎండలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. బయటకు వెళ్లి వచ్చినా, ఇంట్లో ఉన్నా ఒంట్లో వేడి ఎక్కువై నీరసం, అలసట వెంటాడుతుంటాయి. అలాంటి సమయంలో మన పెద్దలు ఎక్కువగా తాగిన సంప్రదాయ పానీయం సగ్గుబియ్యం జావ. ఇప్పటి కూల్డ్రింక్స్కు బదులుగా పాతకాలంలో రైతులు, కూలీలు ఎక్కువగా దీనినే తాగేవారు. ఒక గ్లాస్ సగ్గుబియ్యం జావ తాగితే శరీరానికి చలువ చేసి వెంటనే హాయిగా అనిపిస్తుందని చెబుతారు.
సగ్గుబియ్యం జావ తయారు చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. ముందుగా సగ్గుబియ్యాన్ని నీటిలో అరగంట నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత బాగా ఉడికించి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
తర్వాత అందులో పాలు లేదా మజ్జిగ కలుపుకోవచ్చు. రుచికి సరిపడా బెల్లం లేదా పంచదార వేసుకుంటే జావ రెడీ. కొందరు సబ్జా గింజలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకుని మరింత రుచిగా తయారు చేసుకుంటారు.
ఈ జావలో శరీరానికి వెంటనే శక్తినిచ్చే గుణాలు ఉంటాయి. ఎండలో తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తాగితే అలసట తగ్గిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. డీహైడ్రేషన్ నుంచి రక్షించడంలో కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
కడుపుకు తేలికగా ఉండటం వల్ల పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎవరైనా తాగొచ్చు. అందుకే గ్రామాల్లో ఇప్పటికీ వేసవిలో ఈ జావకు మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది.
వేసవిలో బయట దొరికే కృత్రిమ కూల్డ్రింక్స్ కంటే ఇలాంటి సహజమైన పాతకాలం పానీయాలు ఆరోగ్యానికి మంచివని నిపుణులు కూడా చెబుతున్నారు. ఈ సమ్మర్లో మీరు కూడా ఒకసారి సగ్గుబియ్యం జావ ట్రై చేస్తే… “బాడీ మొత్తం కూల్.. కూల్!” అనిపించక మానదు.