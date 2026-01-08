Sakinalu Recipe: సంక్రాంతి స్పెషల్ ''సకినాలు'' కరకరలాడుతూ రావాలంటే ఎవ్వరూ చెప్పని ఈ చిన్న చిట్కా పాటిస్తే సరి..!

Sankranti Special Sakinalu Recipe: తెలుగు ప్రజలు ఎంతో ఘనంగా చేసుకునే పండుగ సంక్రాంతి. ఈ పండక్కి వారం ముందు నుంచే తెలుగు లోగిళ్లలో పిండి వంటల హడావిడి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇక తెలంగాణలో అయితే సంక్రాంతికి 'సకినాలు' పక్కా చేయాల్సిందే. కరకరలాడుతూ ఎంతో రుచిగా ఉండే వీటిని చిన్న పిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ల వరకూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే ఈ సకినాలు చేయడం అందరికీ సరిగ్గా రాదు. అలాంటి వారు ఈ సంక్రాంతికి చిన్న చిట్కాలతో ఇలా ట్రై చేయండి. కరకరలాడుతూ టేస్టీగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి. మరి సకినాలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి..? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సకినాలు తయారు చేసుకోవడానికి ఒక కిలో పిండికి సరిపడా కొలతలు.. 100 గ్రాముల నువ్వులు, వాము 10 గ్రాములు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, సకినాలను వేయించడానికి సరిపడా నూనె. సకినాలు తయారు చేసుకోవడానికి ఓ నాలుగైదు గంటల ముందు బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగి.. అందులో మంచి నీళ్లు వేసి నానబెట్టుకోవాలి. ఆ బియ్యం నానిన తర్వాత నీళ్లు వడకట్టి.. ఏదైనా శుభ్రమైన బట్ట మీద పలుచగా పోసుకొని.. కనీసం ఓ 15 నిమిషాల పాటు ఆరబెట్టాలి.
ఆ తర్వాత నీరంతా ఆరిపోయి కొంచెం మాత్రమే తడిగా ఉన్నప్పుడు గిర్నీకి తీసుకెళ్లి పిండి మెత్తంగా పట్టించుకొని తీసుకురావాలి. ఆ తర్వాత పట్టించుకున్న పిండిని కలపడానికి వీలుగా ఉండేలా ఒక వెడల్పాటి పాత్రలో పోసుకోవాలి. అందులో నువ్వులు, వాము, సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకొని నీళ్లు పోయకుండా ముందుగా ఓసారి పిండి మొత్తాన్ని అన్ని కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
అంతా బాగా మిక్స్ అయ్యాక అందులో కొన్ని కొన్ని నీళ్లు పోసుకుంటూ మరి లూజ్గా కాకుండా అలా అని మరి టైట్గా కాకుండా కలుపుకోవాలి. అలా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఓ 15, 20 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడే అసలు మ్యాజిక్ ఉంటుంది. పిండిని తడుపుకున్న వెంటనే సకినాలు చుట్టుకోకుండా.. ఇలా కాసేపు పక్కన ఉంచడం వల్ల పిండి బాగా నాని సకినాలు చుట్టేటప్పుడు విరిగిపోవు.
ఇప్పుడు ఓ కాటన్ క్లీన్ బెడ్షీట్ని (కొంచెం మందంగా ఉండాలి) పరుచుకోవాలి. ఇక మనం కలుపుకున్న పిండి నుండి కొంచెం తీసుకొని మరొక చిన్న గిన్నెలో వేసుకోని, కాసేపు మళ్లీ కలపాలి. దీంతో పిండి మరింత సాఫ్ట్గా మారుతుంది. ఆ తర్వాత మీకు సకినాలు చేతితో చుట్టడం వస్తే మరి సన్నగా కాకుండా మరి లావుగా కాకుండా మధ్యస్థంగా చుట్టుకోవాలి. సకినాలు చేతితో చుట్టడం రాకపోతే పాల ప్యాకెట్ని లేదా ఆయిల్ ప్యాకెట్ని కార్నర్లో కొంచెం చిన్నగా కట్ చేసి, అందులో పిండి వేసి సకినాల షేప్లో చుట్టుకోండి.
అలా సకినాలు చుట్టుకుంటూనే కట్టెల పొయ్యి మీద కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. అయితే కట్టెల పొయ్యి లేని వారు స్టవ్ మీద ఎక్కువ మంట పెట్టుకొని నూనె కాలనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కొంచెం ఆరిన సకినాలను బాగా మరిగిన నూనెలో వేసి దోరగా కాలనిచ్చి తీసేయాలి. అయితే సకినాలు గుల్లగుల్లగా, కరకరలాడుతూ రావడానికి అసలైన ట్రిక్ ఏంటంటే.. మంట బాగా మండాలి. మంట హై ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని మాత్రమే సకినాలను కాల్చుకోవాలి. మంట తక్కువగా ఉంటే సకినాలు గట్టిగా వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి. చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సంక్రాంతి స్పెషల్ సకినాలు రెడీ.