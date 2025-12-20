English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jonna Idli: జొన్నపిండితో ప్రతిసారి రొట్టెలు ఏం తింటారు.. ఇలా ఓసారి టేస్టీగా ఇడ్లీలు చేసేయండి.. లొట్టలేసుకుంటూ ప్లేట్ ఖాళీ చేస్తారు!

Jonna Idli Process: ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం కోసం చాలా మంది తమ రోజువారీ ఆహారంలో మిల్లెట్స్ ఎక్కువగా చేర్చుకుంటున్నారు. దీనిలో ముఖ్యంగా జొన్నలు ప్రత్యేకించి పాపులర్ అవుతున్నాయి. ఒకప్పుడు జొన్నలతో రొట్టెలు మాత్రమే తయారు చేసేవారు.. కానీ ఇప్పుడు దోశ, ఉప్మా వంటి వివిధ వంటకాలు చేస్తున్నారు. ఇక జొన్నపిండితో మృదువైన, అలాగే రుచికరమైన ఇడ్లీలు కూడా సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. అది ఎలానో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
ఈ జొన్న ఇడ్లీలు సాధారణ ఇడ్లీ రవ్వతో చేసిన ఇడ్లీల కంటే.. మరింత సాఫ్ట్‌గా, టేస్టీగా ఉంటాయి. బరువు తగ్గించుకోవాలనుకునే వారికి, ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఈ ఇడ్లీలు మంచి ఆప్షన్. ఈ జొన్న ఇడ్లీల తయారీకి సమయం కూడా తక్కువగా పడుతుంది. ఈ రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కోసం ముందుగా జొన్న పిండిని సిద్ధం చేసి పెట్టుకోండి.

ఒక గిన్నెలో రెండు కప్పుల జొన్నపిండి, ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వతో పాటు కొంచెం పుల్లగా ఉన్న రెండు కప్పుల పెరుగు తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని బాగా కలపండి. ఆ తర్వాత ఇందులో కొద్దికొద్దిగా ఒక కప్పు నీళ్లు పోస్తూ బాగా కలపండి. తర్వాత మరో అర కప్పు నీళ్లు చేర్చి మళ్లీ కలిపి మూతపెట్టి పది నిమిషాలు నానబెట్టిన తర్వాత మరోసారి కలిపి ఆపై రుచికి తగినంత ఉప్పు, అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి ఇంకా నీళ్లు అవసరమైతే కొన్ని వేసుకొని సేమ్ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలపండి.

ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మరగనివ్వండి. ఇడ్లీ ప్లేట్లకు కొంచెం నూనె లేదా నెయ్యి మీకు నచ్చింది అప్లయ్ చేసుకొని.. పిండిని ఫిల్ చేయండి.  నీళ్లు మరిగిన తర్వాత అందులో ఇడ్లీ ప్లేట్లను నెమ్మదిగా ఉంచండి.   

మూతపెట్టి ఆవిరిపై 10 నుంచి 12 నిమిషాలు ఉడికించండి. ఇడ్లీలు బాగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి 5 నిమిషాలు అలాగే వదిలివేయండి. తర్వాత వేడివేడిగా ప్లేట్లోకి తీసి సర్వ్ చేయండి. ఇలా జొన్నపిండితో మృదువైన రుచికరమైన ఇడ్లీలు సులభంగా రెడీ అవుతాయి.

ఈ ఇడ్లీలను పల్లీ చట్నీ లేదా మీకు ఇష్టమైన చట్నీతో వేడివేడిగా తినండి. ఆ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. సాధారణ ఇడ్లీలకు బదులుగా ఒకసారి ఈ జొన్న ఇడ్లీలను ట్రై చేయండి. ఈ ఇడ్లీలు రుచితో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి.  

