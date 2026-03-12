English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Sweet Potato Bobbatlu: ఈ ఉగాదికి ఇలా చిలగడదుంపలతో టేస్టీ బొబ్బట్లు చేయండి.. అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇట్టే కరిగిపోతాయి..!

Sweet Potato Bobbatlu: సంప్రదాయ వంటకాల్లో బొబ్బట్లు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోయే ఈ బొబ్బట్లను చిన్న పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. సాధారణంగా వీటిని శనగపప్పుతో చేస్తారు కానీ అది అందరికీ సరిపడదు. అలాంటి వారందరూ ఇప్పుడు చిలగడదుంపలతో సూపర్ టేస్టీగా బొబ్బట్లు చేసుకోవచ్చు. ఈ స్వీట్ పొటాటో బొబ్బట్లు చాలా సాఫ్ట్‌గా, రుచిగా ఉండటమే కాకుండా తయారు చేయడం కూడా చాలా సులభం. మరి ఈ టేస్టీ టేస్టీ బొబ్బట్లను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

ఈ స్వీట్ పొటాటో బొబ్బట్లను తయారు చేసుకోవడానికి అర కేజీ చిలగడదుంపలు, రెండు కప్పుల గోధుమపిండి, తగినంత నెయ్యి, పావు టీస్పూన్ పసుపు, చిటికెడు ఉప్పు, ఒక కప్పు బెల్లం తురుము, అర టీస్పూన్ యాలకుల పొడి, రెండు టీస్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.   

2 /5

ముందుగా గోధుమపిండిలో ఉప్పు, కొంచెం పసుపు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి బాగా కలపాలి. తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ సాఫ్ట్ గా పిండి కలుపుకోవాలి. పిండి కలపడం పూర్తయిన తర్వాత పిండి ముద్దకి నెయ్యి అప్లై చేసి మూత పెట్టి కొంతసేపు పక్కన ఉంచాలి.   

3 /5

ఆ తర్వాత చిలగడదుంపలను బాగా కడిగి సగం ముక్కలుగా కట్ చేసి కుక్కర్ లో ఒక కప్పు నీళ్లతో రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి. ఉడికిన తర్వాత పొట్టు తీసి బాగా తురుముకొని, ఆ మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టకోవాలి.  

4 /5

ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో బెల్లం తురుము కొంచెం నీళ్లతో కరిగించి మరుగుతున్నప్పుడు తురిమిన చిలగడదుంప మిశ్రమాన్ని, ఎండుకొబ్బరి పొడిని, కొంచెం నెయ్యి వేసి బాగా కలుపుతూ ఉడికించాలి. యాలకుల పొడి వేసి దగ్గరపడే వరకు ఉడికించి, పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత చల్లారిన మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి. 

5 /5

గోధుమ పిండిని ఉండలు చేసి బటర్ పేపర్ మీద పూరీలా వత్తుకుని మధ్యలో ఉండను పెట్టి అంచులు మూసి చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ పూరీలా రౌండ్‌గా చేయాలి. వేడి పెనం మీద నెయ్యి వేసి రెండు వైపులా మంచిగా కాల్చుకోవాలి. ఇలా తయారు చేసిన చిలగడదుంప బొబ్బట్లు వేడివేడిగా సర్వ్ చేస్తే చాలా రుచిగా ఉంటాయి.  

